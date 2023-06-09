Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Instituto de Física y Tecnología de Moscú

В целях реализации Национальной tel добровольческим поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт» в партнерстве с АНО «ЦППЛ», Платформо й НТИ и АСИ проводитТехнологический конкурс Up Great «Экстренный поиск».

Nombre de contacto у tel. antes de empezar х судов.

Суммарный призовой фонд конкурса составляет 135 миллионов рублей.

Конкурс состоит из трех последовательных этапов – два конкурса отдельных заданий (Сателлит №1 и Сателлит №2) и непосредственно Конкурса, на котором будут определены победитель и призеры, котор ые смогли преодолеть обозначенный технологический барьер.

Сателлит №1 направлен на создание программного решения, которое обеспечивает поиск объектов (люде é) на изображениях, полученных с беспилотного воздушного судна. Финальные испытания Сателлита №1 пройдут с 19 по 21 июня 2023 года. Призовой фонд этапа – 5 миллионов рублей.

Подать заявку на Сателлит №1 можно до 12 июня 2023 года.

Sátel №2 плексных решений, которые включают совокупность беспилотных авиационных систем, вычислителя и программного обеспечения, применяемых для распознавания объектов (людей) в условиях, близки х к реальным. Финальные испытания Сателлита №2 пройдут в августе 2023 года. Призовой фонд составляет 30 millones de euros.

Fecha de publicación en el satélite n.º 2 de fecha 17 de julio de 2023.Подать заявку.

В заключительном этапе конкурса смогут принять участие команды, занявшие одно из первых 20 мест по итогам Сателлита №2. Финальные испытания конкурса пройдут в сентябре 2023 года, их участники поборются за призовой фонд 100 миллионов рублей.

По всем вопросам можно обратиться по электронной почте rescate@upgreat.one.

В организации конкурса активное участие принимают экспертыПИШ РПИ МФТИ.

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