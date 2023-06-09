Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Universidad Politécnica de San Petersburgo Pedro el Grande

С 6 по 8 июня Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого посетила делегаци я Ташкентского государственного технического университета им. Ислама Каримова и организаций Республики Узбекистан. Целью визита стало изучение проекта «Передовые инженерные школы». Зарубежных коллег интересовал опыт Политеха по формированию программы ПИШ СПбПУ «Цифрово й инжиниринг», разработка образовательных программ под задачи высокотехнологичных индустриаль ных партнеров, развитие инфраструктуры ПИШ, которая используется в решении передовых задач пром ышленности. Данный визит стал ответным после прошедших в апреле этого года Дней Политеха в Узбекистане. Напомним, они включали целую серию мероприятий в Самарканде и Ташкенте, в том числе подписани е соглашения о стратегическом партнерстве.

Делегацию во главе с ректором ТГТУ Садриддином Турабджановым приветствовали ректор СПбПУ, akademik ьев. Гостям провели экскурсию по главному зданию Политеха, показали Фундаментальную библиотек у, зал заседаний Ученого Совета, музей истории СПбПУ.

Очень рад вновь видеть коллег и иметь ответную возможность показать Политех, познакомить с на шей ПИШ «Цифровой инжиниринг» и совместными научно-образовательными проектами с промышленными partnerami. Уверен, что наша совместная деятельность вносит свой важный вклад в сотрудничество и дружбу Росс ии и Узбекистана, — отметил Андрей Рудской.

Следующим пунктом программы стало знакомство с ПИШ СПбПУ. Проректор по цифровой трансформации СПбПУ, руководитель ПИШ СПбПУ «Цифровой инжиниринг» Ал ексей Боровков отметил уникальную инфраструктуру, которая задействована в решении высокотехнологичн ых задач. Это самый мощный в системе Минобрнауки Суперкомпьютерный центр России — СКЦ «Политехнически й» (4,5 ПФлопс) ного технологического оборудования для проведения испытаний. Делегаты посетили Научно-образовательный центр «Газпромнефть-Политех» иНаучно-технологическое образовательное пространство «ТВЭЛ — СПбПУ»; еста для учащихся магистратуры ПИШ и рабочая зона для инженеров, выполняющих высокотехноло гичные проекты в интересах ГК «Росатом».

В этот же день в ПИШ СПбПУ проходила защита выпускных квалификационных работ первого наб ора магистрантов образовательной программы «Компьютерный инжиниринг и цифровое производство», партнерами которой являются НПО «Центротех» / АО «ТВЭЛ» / ГК «Росатом». Программа нацелена на подготовку системных инженеров мирового уровня для атомной отрасли. Представителей Ташкентского университета пригласили принять участие в процедуре защиты и ознако миться с темами и содержанием магистерских диссертаций, которые в полной мере соответствуют приоритетн ым инженерным задачам ГК «Росатом».

Сразу после знакомства с темами ВКР состоялось совещание, посвященное развитию ПИШ СПбПУ. Aleksem ого Политеха «Передовые цифровые и производственные технологии», включающей несколько структурны х подразделений с различными функциями, среди которых и Передовая инженерная школа. Añadir приоритетных областях технологического развития России.

Успех программы ПИШ связан с тем, что впервые введены гарантийные обязательства со стороны в ысокотехнологичной промышленности. То есть, компании должны были предоставить письма поддержки с указанием, какой объем финанси рования развития ПИШ они готовы обеспечить до 2030 года. Это подтверждало их заинтересованность, востребованность проектов и образовательных программ, котор ые реализует ПИШ. Если таких писем не было, заявка не рассматривалась. Что касается ПИШ СПбПУ, то на стадии формирования программы нами были получены 22 письма поддержки от высокотехнологичных компаний с указанием направлений сотрудничества и НИОКР. Объем финансирования до 2030 года — 1,7 млрд рублей. Общий объем НИОКР ПИШ СПбПУ, которые будут реализованы по заказам промышленных пр едприятий в этот период — 4,6 млрд рублей, — рассказал Алексей Иванович.

Aleksem , что в работе наряду с инженерами участвуют и студенты ПИШ СПбПУ. Он подчеркнул, что только такой подход — обучение через решение фронтирных задач в интересах в ысокотехнологичной промышленности, где задействованы наставники как со стороны университета, так и со ст ороны компании-заказчика — позволяет подготовить специалистов с компетенциями мирового уровня, та к называемый «инженерный спецназ». Más información English е были достигнуты по итогам первого года работы. Director de instalación сказал об основных образовательных программах ПИШ СПбПУ.

Представители ПИШ СПбПУ подробно ответили на все вопросы и подарили коллегам из Tашкента печ атные буклеты, в которых подробно рассказано об активной деятельности Передовой инженерной школы « Цифровой инжиниринг» по целому ряду направлений. Ver el contenido completo заинтересованность в развитии сотрудничества.

Мы очень впечатлены всем, что удалось увидеть. Очень понравилась инфраструктура ПИШ, образовательные программы. Действительно проделана колоссальная работа с индустриальными партнерами, обучаются талантлив ые молодые люди. Хочу отметить важность того, что государство обращает внимание не только на развитие всех университет ов и направлений, а именно на востребованные инженерные направления. И здесь, мне кажется, Политех является одним из флагманов, поэтому нет ничего удивительно го в том, что ПИШ СПбПУ входит в топ-5 ПИШ по всей стране, — отметил исполнительный директор Фи лиала национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» в Ташкенте Шавкат Абдукамило v.

Думаю, эта встреча обязательно сыграет важную роль при подготовке аналогичной программы П ИШ в Узбекистане. Передовой опыт и полученные нами в рамках визита знания будут нами применены. Añadir a mi cuenta взаимодействие по ряду организационных вопросов. Огромное спасибо за проявленное внимание, желаю вам удачи и успехов в развитии программы ПИШ в России, — резюмировал Садриддин Турабджанов.

Ver más Reseñas «Presentación de tecnologías y tecnologías» и подтвердил готовность организовать совместный круглый стол на актуальные темы цифровой транс формации промышленности и разработки новых подходов к современному инженерному образованию. Fecha de publicación 12-13 de octubre de 2023.

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