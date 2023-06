Дайджест #ГУУговорит о деньгах и пляжах

Source: MIL-OSI Russian Language News

Эксперты Государственного университета почувствовали приход лета и заговорили о пляжах и путешествиях. Но без денег не разгуляешься, а значит темы финансов и инвестиций по-прежнему актуальны.

— Ректор ГУУ Владимир Строев в подкасте «Как это возможно» делится мнением какими навыками должен обладать современный специалист. К примеру, он открывает глаза на то, что лидерские качества ярко проявляются далеко не у всех людей, да и не нужны они 100% руководителей. «Не нужно быть вождём, но нужно уметь заставить людей работать эффективно», – говорит Владимир Витальевич.

— Доцент кафедры финансов и кредита ИЭФ ГУУ Николай Кузнецов рассказал, что произойдет с рублем в случае краха доллара. Ничего хорошего, так как несмотря на постепенный отказ от доллароцентричности, он всё ещё прочно удерживает статус главной валюты мировой экономики.

Он же прокомментировал результаты опроса ВЦИОМ о кредитах россиян. Хотя в целом рост кредитной активности снижается, эксперта беспокоит увеличение количества должников и заёмщиков из старшей возрастной группы (60+).

— Заведующий кафедрой мировой экономики и международных экономических отношений ГУУ Евгений Смирнов рассказал о причинах рецессии в экономике Германии. К ней толкает дефицит энергоносителей и жёсткая денежно-кредитная политика, ослабляющая потребление и инвестиции в основной капитал.

Также профессор Смирнов оценил физические объёмы поставок российской нефти и сделал вывод, что потолок цен на неё, введённый недавно США и ЕС, почти никак не повлиял на ситуацию. Китай и вовсе увеличил поставки нефти из России более чем на 50%

— Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Артём Савостицкий допустил снижение цен на рынке недвижимости в России. Спрос на квартиры первичного рынка застыл и цены потихоньку снижаются. Разрыв с ценами вторичного рынка достигает порой 40% не в пользу новостроек. Эксперт считает, что в ближайшие 2-3 года эта разница будет сглаживаться.

— Профессор кафедры мировой экономики и международных экономических отношений ГУУ Галина Сорокина дала советы во что лучше инвестировать деньги. На традиционно надёжное золото цены сейчас высокие, поэтому стоит присмотреться к государственным облигациям.

Также она развёрнуто анализирует годовые итоги зерновой сделки. Продление её выгодно разве что Украине и Турции, а Россию в ней мало что удерживает.

Кроме того, профессор Сорокина рассуждает о культуре разделения мусора в России. По её мнению, программа раздельного сбора мусора провалилась, но тем не менее она хвалит молодёжь за самостоятельное стремление к этому.

— Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Наталья Казанцева оценила проблемы России в деле импорта электроники. Необходимо активно проводить политику в направлении обеспечения технологического суверенитета и надеяться на русскую смекалку.

Она же объяснила почему отечественный бизнес не спешит в «русский офшор». Фирмам нужно «ликвидироваться» в недружественной юрисдикции и открывать бизнес практически с нуля в специальном административном районе в России. Сложность процесса не слишком-то привлекает.

— Доцент Института экономики и финансов ГУУ, академик РАЕН Константин Андрианов объяснил, почему рецессия в Европе не затронет экономику России. «Мы уже много лет переориентируем свои экспортные направления. За это время кардинально сменились наши внешнеторговые партнеры. Россия уже не зависит от поставок газа в Германию, танкеры с нашей нефтью не швартуются в порту Роттердама, в целом наполнение нашего бюджета не обусловлено торговлей с Европой», – утверждает эксперт.

— Профессор кафедры экономики и управления в ТЭК ГУУ Владимир Линник описал будущее российского рынка энергоносителей. «Ключевыми факторами развития рынка энергоносителей на среднесрочную перспективу останутся опасность рецессии мировой экономики, ужесточение санкционного давления, а также рост издержек при перестройке логистики поставок», – сказал профессор.

Разноплановый эксперт также дал советы по выбору места для купания. Советы очевидные, но беспечность человеческая порой не знает границ, поэтому Владимир Линник напоминает, что не стоит купаться в водоёмах, куда сбрасываются промышленные отходы, где обитает множество водоплавающих птиц или где по берегам скапливается много мусора.

— Доцент кафедры управления в международном бизнесе и индустрии туризма ГУУ Вадим Жуков считает, что ожидать падения цен на туристические поездки этим летом не стоит. Российские курорты уже завысили цены по сравнению с прошлым годом. Турция останется стабильной, вместо неё за те же деньги или дешевле можно отправиться в ОАЭ, если вас не пугает 40-градусная жара.

— Старший преподаватель кафедры физической культуры ГУУ, тренер по пауэрлифтингу, бодибилдингу и фитнесу Денис Кокорев рекомендует упражнения для укрепления мышц и суставов – учит «походке самурая».

На сегодня всё. Желаем интересных и весёлых выходных, тем более, что они продлены Днём России. С наступающим!

