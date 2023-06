ГУУ представил Евразийский сетевой университет на международной выставке «Евразия — наш дом»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Государственный университет управления представил Евразийский сетевой университет (ЕСУ) на международной выставке «Евразия — наш дом», которая проходит 7-9 июня в рамках Евразийского межправительственного совета на площадке федеральной территории «Сириус».

На экспозиции репрезентованы международные кооперационные и интеграционные проекты стран ЕАЭС и СНГ. Экспозиция работает в формате отраслевых кластеров, разделенных по основным тематическим направлениям: промышленность, бизнес, наука и образование,цифровизация, здравоохранение и другие. На стенде Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в научно-образовательном кластере Государственный университет управления представляет Евразийский сетевой университет, координационный совет которого возглавляет ректор ГУУ Владимир Строев.

7 июня выставку посетили Председатель Правительства Российской Федерации, Председатель Евразийского межправительственного совета Михаил Мишустин, который прибыл для участия в заседаниях Евразийского межправительственного совета, а также заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.

Напомним, что Евразийский сетевой университет был создан 26 мая 2022 года в целях интеграции сферы образования и научно-технического сотрудничества стран-членов ЕАЭС. На сегодняшний день в ЕСУ входит более 20 университетов.

