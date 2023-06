Вероника Асаул: «Моё главное достижение – создание молодой научной школы»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Вероника Асаул

Заведующая кафедрой экономики строительства и ЖКХ СПбГАСУ, профессор Вероника Асаул работает в университете уже 20 лет. У Вероники Викторовны – впечатляющий список достижений: она автор более 120 научных трудов; под её руководством защищено 11 кандидатских диссертаций; по двум диссертациям на соискание степени доктора экономических наук профессор выступила научным консультантом.

Ещё будучи начинающим учёным, Вероника Асаул выиграла грант для молодых кандидатов из вузов и академических институтов, расположенных на территории Санкт-Петербурга, «Научные основы концепции экономической инновационной стратегии строительных организаций на основе интеграционных процессов» (2004) и грант для молодых учёных и специалистов Российской академии архитектуры и строительных наук «Научные основы перспективного развития территории на примере создания особых экономических зон» (2006).

В 2017 г. Вероника Асаул основала научную школу «Обеспечение конкурентоспособности предпринимательских структур в строительстве на инновационной основе». В 2018 г. стала победителем конкурса на право получения грантов Президента Российской Федерации по государственной поддержке ведущих научных школ в области знания «Общественные и гуманитарные науки (НШ-4028.2018.6)» как руководитель. Тема исследования, которая была заявлена на грант: «Интенсификация экономического роста России путём формирования развитых конкурентных преимуществ в сфере строительства на основе элементов цифровой экономики». Обладатель почётной грамоты Министерства образования и науки Российской Федерации и звания «Почётный работник сферы образования».

Мы попросили Веронику Викторовну рассказать о своей научной деятельности и о том, что служит для неё источником вдохновения.

– Мой отец, Виктор Иванович Кришталь, был физиком. Вместе со своими коллегами он собрал лазерную установку для исследования процессов в двигателе внутреннего сгорания. Будучи ребенком, я увидела лазер и пришла в неописуемый восторг. Стоит ли говорить, что после прочтения фантастического романа Алексея Николаевича Толстого «Гиперболоид инженера Гарина» лазер казался мне верхом инженерной мысли, а отец – героем? Окончив с красным дипломом вуз, по настоянию отца я поступила в аспирантуру.

– Кого вы считаете своим наставником?

– С наставниками и руководителями мне всегда везло. Руководитель дипломного проектирования, Борис Леонидович Кузнецов, доктор наук, профессор, серьёзно увлекался синергетикой – междисциплинарной наукой, проводил исследования, писал книги. Он буквально заряжал всех вокруг себя энергией неуёмного научного поиска новых «белых пятен» на синергетической карте мира. Руководитель по кандидатской диссертации, Михаил Леонидович Новожилов, в ту пору кандидат наук, никогда не сдерживал меня в научном поиске, доставал редкие по тем временам книги западных авторов по теории отраслевых рынков, рыночным структурам. Иногда надиктовывал мне целые предложения, если ему не нравилось то, что я пишу. Любил пофилософствовать и всегда во всём меня поддерживал. У меня остались самые тёплые воспоминания о нашем сотрудничестве.

Руководитель по докторской диссертации Юрий Павлович Панибратов является моим наставником до сих пор. Всегда вдохновляет, поддерживает, восхищает глубокой эрудированностью, тонким артистизмом и абсолютной порядочностью. Его человеческий и научный авторитет в нашем коллективе огромен. Долгих лет жизни ему, здоровья и радости!

– Какая научная тема находится в центре вашего внимания?

– Мои научные интересы связаны с развитием теории и формированием методологических основ управления строительством, повышением конкурентоспособности и инновационной активности строительных организаций на основе интеграционных процессов, цифровизации, теории самоорганизации.

Тема конкурентоспособности вечна. Пока отдельные люди, компании и страны будут соревноваться за любые виды ограниченных ресурсов, будет существовать и конкуренция. При этом для конкурентоспособности государств в наше время большое значение имеет уровень развития передовых технологий, в первую очередь цифровых.

Поэтому наш коллектив и занимается интенсификацией роста в российской экономике путём активизации строительства, повышения конкурентоспособности строительной сферы в условиях цифровизации. «Всегда выбирайте самый трудный путь – на нём вы не встретите конкурентов», – говорил Шарль де Голль.

– Расскажите, пожалуйста, о вашей научной школе.

– Моим главным профессиональным достижением можно назвать создание молодой научной школы, в состав которой вошли мои ученики и друзья, практически все после обучения оставшиеся работать в вузе. Они составляют дружную, творческую и профессиональную команду, которую хотелось бы вести к новым горизонтам. На сегодняшний день в её составе 12 человек: четыре доктора и восемь кандидатов экономических наук.

В рамках исследований по гранту члены научной школы принимали активное участие в жизни российского и международного научного сообщества, выступали с докладами на конференциях и семинарах в Германии, Испании, Италии и России, за два года опубликовали более 50 научных работ, в том числе 24 статьи в журналах, индексируемых в Web Of Science и Scopus.

Результаты нашего исследования помогут в формировании государственных программ, определяющих технологическое развитие экономики в строительной сфере. Исследование носило фундаментальный характер, поэтому его результаты могут быть использованы Министерством строительства и ЖКХ при разработке стратегий долгосрочного устойчивого развития организаций инвестиционно-строительной сферы, а также методических рекомендаций, определяющих организационно-экономические аспекты формирования и развития технологического уклада. Кроме того, наши результаты могут быть использованы в учебном процессе по подготовке квалифицированных кадров строительной отрасли.

– Ваши дальнейшие планы?

– С возрастом становишься немного фаталистом. Как сказал американский актёр и режиссёр Вуди Аллен: «Если хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах». Я надеюсь, что мы с нашим дружным коллективном сделаем ещё много интересного. Главное, чтобы все были здоровы и счастливы.

