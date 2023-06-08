08.06.2023, 14-12 изменены значения нижней границы ценового коридора РЕПО, ставки переноса и диапазона оценки процентных рисков ценной бумаги HHRU (iHHRU-адр).

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

08.06.2023 14:12

В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 08.06.2023, 14-12 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора РЕПО с кодом расчетов Y0/Y1Dt (до -20.0 %), ставки переноса и диапазона оценки процентных рисков (до -4.21 руб.) ценной бумаги HHRU (iHHRU-адр).

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