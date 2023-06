Страны СНГ подписали соглашение о свободной торговле услугами

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

В Сочи завершилось заседание Совета глав Правительств СНГ. Встреча состоялась в рамках заседания Евразийского межправительственного совета. Министр экономического развития России Максим Решетников сообщил о системных решениях по дальнейшему развитию Содружества, которые были приняты по итогам заседания.

Один из ключевых итогов – подписание Соглашения о свободной торговле услугами. Страны Содружества разрабатывали документ на протяжении 11 лет. Действующий с 2012 года в СНГ договор о зоне свободной торговли товарами доказал свою эффективность. До сих пор он являлся гарантом ведения торговли по правилам ВТО и без уплаты пошлин. За время действия договора только российский товарооборот со странами, подписавшими соглашение, увеличился на 30% – до 7,3 трлн руб. в 2022 году.

«Сегодняшние договоренности должны органично дополнить преференции по товарной торговле и стимулировать рост товарооборота между нашими странами, – отметил Максим Решетников. – С одной стороны документ регулирует непосредственно услуги, а с другой – развитие двух важных секторов экономики: промышленности и сельского хозяйства. Такое регулирование будет стимулировать рост взаимных инвестиций, развитие производственных связей, формирование новых цепочек добавленной стоимости».

Для участников соглашения гарантированы предсказуемые и понятные условия доступа на рынки финансовых, транспортных, строительных, туристических, образовательных и других секторов услуг стран СНГ, которые подписали соглашение сегодня – это Россия, Армения, Беларусь, Киргизия, Казахстан, Таджикистан и Узбекистан.

«Условия торговли услугами в рамках Соглашения можно улучшать. Такая возможность предусмотрена в документе, – отметил Максим Решетников. – В отношении промышленности и сельского хозяйства страны получают ряд преимуществ. Условия работы для инвесторов будут не хуже тех, что действуют для местных предпринимателей или инвесторов из третьих стран. При этом мы определили перечень чувствительных секторов, в которых каждая из стран может сохранить ограничения для иностранных компаний».

Так, Россия, по его словам, сохранит право применять действующее законодательство по ограничению иностранных инвестиций в стратегические компании. Таджикистан сохранит право ограничивать иностранные инвестиции в горнорудную промышленность. Узбекистан – в сферу электричества, атомной энергетики, машиностроения и другие.

Эксперты ожидают, что новые договоренности в сфере услуг и инвестиций позволят увеличить в краткосрочном периоде товарооборот стран СНГ на 1,1% – около 81,3 млрд руб., а взаимную торговлю услугами участников соглашения –на 8% или на 78,8 млрд руб.

Соглашение открыто для присоединения других стран, причем не только из Содружества. Документ вступит в силу через месяц после его ратификации как минимум тремя государствами – участниками. Для остальных стран – через 30 дней после ратификации страной. Процедура в среднем занимает около года.

«Для наших государств – это возможности укрепить интеграцию и привлечь больше инвестиций. Для бизнеса – максимально прозрачные и понятные правила работы на рынках стран Содружества. Для граждан – более качественные услуги за меньшую цену на фоне повышения конкуренции среди компаний», – пояснил Максим Решетников.

Активным участником переговорного процесса по Соглашению также выступила Республика Беларусь.

«Мы крайне заинтересованы в скорейшем вступлении в силу данного документа и его реализации. Ведь на страны СНГ приходится 65 % нашего товарооборота и 48 % внешней торговли услугами.

Примечательно, что нам удалось отразить в Соглашении самые современные подходы к заключению региональных торговых соглашений в сфере услуг и инвестиций, которые отвечают актуальным направлениям развития экономик стран Содружества и мировой экономики в целом.

Кроме того, для углубления торгово-экономических связей с партнерами по СНГ мы также включили в Соглашение ряд положений из права ЕАЭС.

Особое значение этот документ приобретает в контексте сотрудничества со странами, которые не входят в ЕАЭС – Таджикистан и Узбекистан. Ожидаем, что наиболее ощутимые результаты от реализации Соглашения мы получим именно с этими странами.

Соглашение открыто для присоединения других стран, в том числе не входящих в Содружество. Рассчитываем, что в среднесрочной перспективе количество участников достигнет десяти стран», – отметила Алеся Абраменко, Заместитель Министра экономики Республики Беларусь.

Среди других важных решений Совета глав Правительств СНГ – утверждение концепции и комплекса мер по развитию промышленности до 2030 года. Страны договорились об общих подходах к этой работе, чтобы компаниям из СНГ было проще выходить на соседние рынки, развивать кооперацию и наращивать объемы производства.

Также на заседании был утвержден план мероприятий по работе с отходами электронного оборудования до 2030 года: батарейки, компьютеры, машинное оборудование – техника, которую необходимо утилизировать с особой осторожностью. Стороны договорились о формировании согласованной политики в этой сфере, в том числе в вопросах использования вторичного сырья для производства нового оборудования.

«Мы рассчитываем, что принятые решения смогут простимулировать частную инициативу и инвестиционное сотрудничество в странах СНГ, позволят запустить высокотехнологичные производства, создать новые рабочие места и источники дохода для граждан наших стран», – заключил глава российского ведомства.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI