Страны ЕАЭС подписали план мероприятий по развитию электронного документооборота в морских пунктах пропуска

7-9 июня 2023 года в Сочи состоялось второе в этом году заседание Евразийского межправительственного совета и заседание Совета глав государств СНГ. Российскую делегацию возглавил председатель Правительства России Михаил Мишустин. Минэкономразвития России представил министр Максим Решетников и его заместитель – Дмитрий Вольвач.

К концу года стороны договорились утвердить согласованные подходы по использованию цифровых решений и высоких технологий в странах ЕАЭС. Государства «евразийской пятерки» заинтересованы в создании скоординированной политики по поддержке IT-индустрии и в формировании общей системы электронного документооборота между странами Союза – как на уровне госорганов, так и в деловой сфере. В данный момент ведутся переговоры о создании единого евразийского реестра ПО и недискриминационного доступа на IT-рынок компаний из стран ЕАЭС.

«С коллегами мы обсудили вопросы электронного документооборота в морских пунктах пропуска и подписали план мероприятий по его дальнейшему развитию, – отметил Максим Решетников. – Использование цифровых технологий и полный переход на электронный документооборот существенно повысит эффективность работы морских пунктов пропуска. Грузы будут оформляться намного быстрее».

Участники Евразийского межправсовета единогласно приняли поручения, которое сблизит позиции стран Союза по климатической повестке, позволит разработать общие правила игры в сфере углеродного регулирования, предпринять меры по стимулированию низкоуглеродного развития и упрощению доступа к «зеленым» технологиям и финансам для бизнеса.

«Наша общая задача – найти баланс между сохранением окружающей среды и устойчивым экономическим развитием. При этом мы намерены не только избежать появления дополнительных барьеров во взаимной торговле, но и нарастить конкурентоспособность наших компаний на мировых рынках», – резюмировал глава российского ведомства.

Также стороны подписали соглашения о взаимном признании документов об ученых степенях. Теперь доктора и кандидаты наук, доценты и профессора, другие ученые смогут работать на пространстве Евразийского союза в соответствии с присужденными им степенями. Это решение сделает трудовую миграцию более комфортной. Ученые стран ЕАЭС, приезжая в другое государство «пятерки», смогут чувствовать себя как дома».

Страны-участницы ЕАЭС договорились проработать подходы к созданию Евразийского рейтингового агентства – новой межгосудартсвенной структуры, способствующей увеличению взаимных инвестиций, качественному отбору и оценке совместных проектов и в конечном счете – укреплению финансовой самостоятельности Евразийского экономического союза.

В мероприятиях заседания приняли участие главы правительств Казахстана, Армении, Белоруссии, Киргизии, России, премьер-министры государств-наблюдателей при ЕАЭС – Кубы, Узбекистана, Таджикистана и государства, заинтересованного в партнерстве с Союзом, – Азербайджана, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии, генеральный секретарь СНГ, руководители Евразийского банка развития и Евразийского фонда стабилизации и развития.

