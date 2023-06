Россия, Казахстан и Узбекистан запустят межгосударственный туристический маршрут

Source: MIL-OSI Russian Language News

На территории Парка науки и искусства «Сириус» открылась международная выставка кооперационных проектов «Евразия – наш дом». Экспозиция проводится в рамках председательства России в Евразийском экономическом союзе и приурочена к заседанию Евразийского межправительственного совета и Совета глав правительств СНГ.

Более двух десятков стендов посвящены экономическому потенциалу стран СНГ и государств-партнеров по соглашениям о свободной торговле. Министр экономического развития России Максим Решетников представил два ведомственных стенда по туризму, посвященных проектам трансграничных маршрутов, которые призваны усилить взаимодействие туристических отраслей стран СНГ и ЕАЭС.

«Трансграничные маршруты создаются для стратегического развития внутреннего туризма на всем Евразийском пространстве, а также для популяризации лучших туристических практик и продвижения брендов стран-участниц маршрутов, – пояснил Максим Решетников. – В рамках трансграничных туристических маршрутов участники разрабатывают единые рекомендации по стратегическому развитию туристических объектов на территории ЕАЭС, унифицируют законодательную базу, касающуюся безопасности туристов, гармонизируют стандарты качества предоставления туристических услуг, а также создают совместные туристические продукты на территории регионов, участвующих в маршрутах».

Горный курорт «Роза Хутор» представил на туристическом стенде проект трансграничного горного маршрута «Роза Хутор» (Россия) – «Шымбулак» (Казахстан) – «Амирсой» (Узбекистан)». С одной стороны, маршрут демонстрирует богатый потенциал для развития национального горного туризма, а с другой – позволяет наладить тесное сотрудничество между горнолыжными курортами трех стран. Так, в рамках маршрута купленный на одном из горных курортов ски-пасс в течении двух лет будет действовать на горных курортах двух других стран-партнеров, а также факт проживания в гостинице одного из трех курортов даст туристам скидку на проживание в гостиницах двух других курортов-партнеров.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил стремительное развитие туризма в России, чему способствует строительство быстровозводимых модульных отелей и предложил коллегам из ЕАЭС обратить внимание на этот опыт.

На полях выставки главы трех горных курортов России, Казахстана и Узбекистана подпишут меморандум о намерении создать Евразийский альянс горных курортов – объединение горных курортов трех этих стран. Список участников альянса со временем будет расширяться для того, чтобы в конечном итоге создать объединение горных курортов всех государств Евразийского континента.

Корпорация «Туризм.РФ» представила на выставке большой инвестиционный проект, посвященный туристическим возможностям пляжного семейного курорта «Новая Анапа». Санкт-Петербург – признанный лидер среди стран СНГ по объемам внешних туристических потоков – представил проект, посвященный программам гостеприимства и технологиям адаптации турпродуктов для туристов из стран-участниц ЕАЭС. Проект призван создать условия для эффективного взаимодействия представителей туристских индустрий стран Союза, а также для взаимного увеличения турпотоков между странами «евразийской пятерки».

Правительство Республики Марий Эл выступило на выставке с интеграционным туристическим маршрутом «Марий Эл – Белоруссия». Брендовый маршрут «Край звонких гуслей» начинается в Минске, откуда туристы отправляются в Йошкар-Олу и купеческий город Козьмодемьянск для знакомства с древней культурой народа мари. В рамках маршрута предусмотрены мастер-классы по изготовлению сувениров, дегустация блюд национальной кухни, музыкальные и театрализованные представления с использованием традиционных национальных инструментов.

«Высокий интеграционный потенциал всех представленных на наших стендах проектов позволяет предлагать их для реализации региональным и федеральным туроператорам стран-участниц ЕАЭС, – резюмировал глава российского ведомства. – Ценно то, что создание подобных трансграничных туристических маршрутов способствует развитию регионов и городов, стимулирует рост не только туристического бизнеса, но и всей сопутствующей сферы услуг – транспорта, размещения, питания, экскурсионных и культурных программ».

