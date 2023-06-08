О смене торгового кода обыкновенных акций Fiserv, Inc.

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –
В связи со сменой торгового кода ценной бумаги на иностранной фондовой бирже 22.06.2023 в Системе торгов ПАО Московская Биржа изменяются параметры следующих ценных бумаг организации Fiserv, Inc.:
– обыкновенные акции, ISIN – US3377381088, включенные в раздел “Третий уровень” Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа:
|Параметры
|Текущие параметры
|Новые параметры
|Торговый код
|FISV-RM
|FI-RM
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com
Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.
Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.