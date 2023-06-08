О смене торгового кода обыкновенных акций Fiserv, Inc.

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

В связи со сменой торгового кода ценной бумаги на иностранной фондовой бирже 22.06.2023 в Системе торгов ПАО Московская Биржа изменяются параметры следующих ценных бумаг организации Fiserv, Inc.:

– обыкновенные акции, ISIN – US3377381088, включенные в раздел “Третий уровень” Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ПАО Московская Биржа:

Параметры Текущие параметры Новые параметры Торговый код FISV-RM FI-RM



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