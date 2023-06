Дмитрий Вольвач: Создание Евразийского консорциума институтов развития – одно из ключевых направлений дальнейшего развития интеграции

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Сочи завершилось восьмое совещание руководителей министерств экономики стран-участниц Евразийского экономического союза. Встреча состоялась в рамках заседания Евразийского межправительственного совета и прошла под председательством замминистра экономического развития России Дмитрия Вольвача.

Стороны обсудили вопрос формирования Евразийского консорциума институтов развития. Решение о его создании страны ЕАЭС приняли в феврале 2022 года. Для того, чтобы действующие институты развития в каждой из стран ЕАЭС взяли на себя роль по развитию евразийской экономической интеграции и параллельно с этим помогли бы усилить инвестиционную активность в евразийских регионах. При этом консорциум открыт и для вступления третьих стран.

Учреждение консорциума поддержал в своем выступлении 24 мая 2023 года Президент России Владимир Путин в рамках выступления на Евразийском экономическом форуме. Президент отметил, что консорциум станет полезной площадкой для обмена опытом и лучшими практиками, окажет поддержку предпринимателям стран Союза, позволит сформулировать единые подходы к продвижению перспективных кооперационных проектов.

«Создание Евразийского консорциума институтов развития – одно из ключевых направлений дальнейшего развития интеграции, – отметил Дмитрий Вольвач. – Работа консорциума будет нацелена на помощь в реализации планов по развитию промышленной кооперации, на выработку общей методологии поиска, разработки, софинансирования и субсидирования инновационных и инвестиционных проектов в различных регионах стран ЕАЭС, а также на обмен лучшими национальными практиками в различных отраслях экономики».

Российскую сторону в международном консорциуме будет представлять Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов. Член коллегии по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев отметил богатый опыт работы агентства с инвестиционными программами в российских регионах.

«Агентство стратегических инициатив проводит большую проектную работу в регионах, замеряет рейтинг инвестиционного климата в российских регионах, предлагает стратегические меры для привлечения и наращивания инвестиций в регионах, – отметил он. – Наша страна рассматривает создание Евразийского консорциума институтов развития как возможность наладить на территории российских регионов, нуждающихся в государственной поддержке, регулярную работу по подготовке уникальных инвестиционных проектов».

Совместная работа в рамках консорциума, по словам Дмитрия Вольвача, дает странам Союза заметные преимущества – создание эффективных моделей развития экономик «евразийской пятерки» и готовые инструменты для поддержки бизнеса в приоритетных отраслях. Евразийский Банк развития и Евразийский Фонд стабилизации и развития выразили готовность поддержать идею и по возможности оказывать методическую помощь в наращивании компетенции проекта.

«Перечень присоединившихся участников неуклонно расширяется, – подчеркнул замминистра. – Документы о сотрудничестве подписал «Центр стратегического развития Республики Армения» и российское «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов». В Сочи свои подписи под документом поставили Национальный институт стратегических исследований при Президенте Кыргызской Республики. В ближайшее время к консорциуму присоединятся институты развития Таджикистана и Узбекистана».

Остальные государства, по его словам, наблюдают за результатами работы консорциума, принимают решение о присоединении к нему. При этом доступ ко всем имеющимся ресурсам и преимуществам новой площадки не ограничен даже для тех стран, которые к консорциуму пока не присоединились.

В совещании приняли участие заместитель министра экономики Белоруссии Алеся Абраменко, первый вице-министр национальной экономики Казахстана Тимур Жаксылыков, заместитель министра экономики и коммерции Киргизии Назарбек Малаев, член коллегии по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Сергей Глазьев, директор офиса международных связей Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Михаил Макаров.

