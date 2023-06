Бизнесу СКФО помогут получить господдержку на реализацию инвестпроектов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Ministry of Economic Development (Russia)

В Грозном прошла встреча заместителя министра экономического развития России Сергея Назарова и генерального директора Кавказ.РФ Андрея Юмшанова с бизнес-сообществом Чеченской Республики. Диалог проходил на площадке Минэкономтерразвития ЧР с участием главы ведомства Рустама Шаптукаева. На повестке — адресные меры господдержки и решение наболевших вопросов регионального бизнеса.

«Вместе с Кавказ.РФ мы поставили задачу получить обратную связь от каждого региона и откорректировать свою работу по итогам серии встреч. Критически важно, чтобы меры господдержки доходили до адресата, повышалась доступность кредитных ресурсов, бизнесмены понимали, как упаковать проект для получения господдержки», — подчеркнул Сергей Назаров.

Встреча с бизнесом стала пятой встречей с предпринимателями СКФО. Они проводятся с февраля текущего года в каждом субъекте СКФО. Вопросы и инициативы, которые озвучивали предприниматели ранее, были вынесены на обсуждение на правкомиссии по развитию СКФО. Ряд поручений по ее итогам уже дал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. В частности, сейчас идет работа по увеличению доступности заемного финансирования для реализации крупных проектов на территории СКФО и расширению кадрового потенциала, корректируются меры в сельском хозяйстве, прорабатываются вопросы интеграции принципов исламского банкинга в механизмы получения господдержки.

Чеченская Республика занимает третье место в СКФО по объему инвестиций в основной капитал — в 2022 году привлечено 119,5 млрд рублей. Если сравнить показатель с тем, что был 10 лет назад, объем инвестиций в основной капитал Чечни вырос в 2,3 раза. Благоприятный инвестиционный климат в республике обеспечивают сельское хозяйство, строительная отрасль, добыча полезных ископаемых и туризм.

«Совместно с Минэкономразвития и при поддержке региональной власти мы строим горный курорт «Ведучи» — потенциальную точку роста региона. Курорт уже сейчас активно привлекает местный бизнес. Новые места размещения сегодня активно создают резиденты ОЭЗ — до конца года откроется шале вместимостью 85 человек, а в следующем году примет первых гостей гостиничный комплекс на 800 мест.

В 2024 году планируем кратно увеличить количество канатных дорог и трасс на курорте, создать полноценную зону катания и отдыха», — отметил Андрей Юмшанов.

В проработке у института развития находятся еще два инвестиционных проекта. В прошлом году мы заключили договор с компанией «АРЭН-Стройцентр». Вложим в строительство завода по производству полиэтиленовой пленки и пакетов 623 млн рублей. Кроме того, планируется поддержать компанию «Чеченцемент» и модернизацию цементного завода, второй этап. Предполагаемое участие — 4,6 млрд рублей. Общая сумма инвестиций — 23 млрд рублей. Реализация проекта принесет республике 189 рабочих мест.

В мероприятии приняли участие общественные деловые организации, в том числе Деловая Россия, Торгово-промышленная палата ЧР, региональный Союз промышленников и предпринимателей, Опора России, федеральные органы власти, институты развития и банки — Корпорация МСП, Сбер, Промсвязьбанк и Россельхозбанк.

От бизнес-сообщества на встрече присутствовали как индивидуальные предприниматели Чечни, так и руководители компаний «Чеченцемент», «АРЭН-Стройцентр», «Чеченнефтехимпром», «Агротайм», «Хадиша», «Аргунский мясокомбинат», «Вайнах Телеком» и других.

