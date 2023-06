ЦДМ на Лубянке — 66 лет: Главархив опубликовал документы об истории магазина

Source: MIL-OSI Russian Language News

6 июня 2023 года Центральному детскому магазину (ЦДМ) на Лубянке (до 2015 года — «Детский мир») исполняется 66 лет. За десятилетия своего существования он стал одним из символов столицы. В Главархиве Москвы хранится фонд магазина, в который входит почти полторы тысячи дел с приказами, распоряжениями и другими документами из истории универмага, а также документальные снимки магазина, его сотрудников и покупателей в разные годы ХХ века.

Строительство

История магазина берет свое начало в 1953 году, когда было принято решение построить на месте снесенного Лубянского пассажа главный детский универмаг страны. Здание ЦДМ построили в 1957 году по проекту Алексея Душкина, выдающегося архитектора и градостроителя, автора станций Московского метрополитена. Основой здания частично стали фундамент и сводчатые подвалы снесенного Лубянского пассажа. Курировал проектирование и строительство лично Анастас Микоян. Торжественное открытие магазина, приуроченное к Международному фестивалю молодежи и студентов, состоялось 6 июня 1957 года. ЦДМ стал самым большим детским магазином и первым торговым сооружением в СССР, где были установлены эскалаторы.

Коллектив

На момент открытия в ЦДМ было 825 рабочих мест. С начала 70-х годов магазин издавал собственную еженедельную газету «Детский мир», в которой лучшим сотрудникам была посвящена отдельная рубрика «О людях хороших». В газете также публиковали цели магазина и сводки о выполнении плана. Так, в первом выпуске от 4 января 1962 года, хранящемся в Главархиве Москвы, были опубликованы цифры по итогам года: «Взятое коллективом универмага обязательство — продать сверх плана населению товаров на 2,5 миллиона рублей — выполнено: продано товаров сверх плана на три миллиона рублей».

Сотрудники магазина регулярно давали друг перед другом социалистические обязательства, соревнуясь в перевыполнении планов. В столичных фондах хранятся протоколы рабочих собраний, в которых перечислялись такие обязательства и затем отражался результат их выполнения. Также в материалах Главархива собраны впервые реализованные в ЦДМ идеи создания новых стеллажей, многоуровневого размещения велосипедов в виде пирамиды, продажи товаров по методу самообслуживания, улучшения работы справочной службы и многие другие.

Ассортимент и сервисы

Главный детский магазин страны поражал своим ассортиментом. В год открытия в нем работало более 150 секций с самыми разными товарами для детей всех возрастов: игрушки, белье, головные уборы, пальто, костюмы, платья, книги, спорттовары, настольно-печатные игры, коллекционные марки, посуда, радиотовары, музыкальные товары, авторучки, часы, чемоданы, подарки и многое другое. В магазине была представлена продукция всех заводов и фабрик СССР. Одной из самых популярных категорий были игрушки. По данным Главархива, в 1957 году к товарам повышенного спроса относили игрушку «Буратино».

С момента открытия магазин стал флагманом детской индустрии с самыми прогрессивными сервисами — столом находок, сборной кассой, упаковкой подарков, кафе, автоматами для продажи школьных тетрадей и карандашей. В столичных фондах сохранилась фотография классика советской фотосъемки Николая Рахманова, сделанная в комнате матери и ребенка универмага. На ней старший сержант милиции Степанов и педагог Тришкина успокаивают потерявшегося мальчика, маму которого уже вызвали через радиоузел. Случай произошел 10 июня 1957 года, через четыре дня после открытия нового магазина.

В Главархиве Москвы также хранится экземпляр путеводителя по магазину образца 1957 года. Согласно документу на всех четырех этажах «Детского мира», открытых для посетителей, можно было купить газировку и натуральные соки, а на верхнем этаже средней линии гости магазина могли «вкусно покушать и накормить ребенка» в детском кафе.

Здание

Здание нового магазина стало самым крупным среди торговых объектов в Европе ХХ века. Конструкция его выглядела новаторской: четырехэтажные арки, стеклянный фасад и эскалаторы внутри. Многие посетители приезжали сюда, чтобы посмотреть на оформление помещений. Во внутренней отделке был использован белый мрамор, ценные породы дуба и ясеня, кованые из чугуна и бронзы по авторским рисункам элементы интерьера, такие как вентиляционные решетки, светильники, лестничные ограждения. Огромные сводчатые окна создавали ощущение кукольного домика, в который можно заглянуть с улицы и рассмотреть необычное убранство.

Оформители пространств универмага старались удивить гостей сказочными декоративными конструкциями, которые надолго запоминались маленьким посетителям. Среди таких символов — деревянный сказочный терем и ладья, на борту которой находился доктор Айболит и по мачтам висели мартышки. Впоследствии терем видоизменялся, а судно убрали. В начале 1970-х в магазине появились деревянные часы-избушка с изображением солнца в центре, каждый час в избушке открывались створки с кукушкой и по бокам выезжали фигурки, исполняя короткий танец.

На протяжении всей истории магазина особое внимание уделялось его уличным витринам. В Главархиве хранятся протоколы конкурсов-смотров наружных оконных витрин. Сюжеты принимались разные, чаще всего оформление витрин было посвящено популярным мультфильмам и сказкам.

ЦДМ сегодня

В наши дни ЦДМ на Лубянке продолжает традиции сказочного декора. В прошлом году в главном атриуме открылась резиденция Бабы-яги, которая уже успела войти в число новых достопримечательностей магазина.

В конце 2022 года началось обновление 16 уличных витрин по концепции, основанной на сказках. Сегодня можно увидеть пять новых витрин ЦДМ со стороны Театрального проезда. Их особенностью является интерактивность — на каждой размещен QR-код, отсканировав, который можно послушать сказку в исполнении профессионального диктора.

В 2005 года здание ЦДМ признано объектом культурного наследия регионального значения. Открывшись после комплексной реконструкции в 2015 году, магазин сохранил свой исторический облик. Общая площадь ЦДМ — 74 тысячи квадратных метров. В нем представлено свыше 140 магазинов, услуг и форматов семейного досуга в концепции обучающего развлечения.

У ЦДМ есть собственные достопримечательности. Центр притяжения для гостей — историческое пространство главного атриума, воссозданное по первоначальному замыслу архитектора Алексея Душкина. Здесь бережно сохранены и восстановлены ценные элементы интерьера, например восемь бронзовых торшеров на балюстраде второго этажа. Купол главного атриума украшен красочными витражами по мотивам работ известного русского иллюстратора Ивана Билибина, а купол малого атриума — витражами с репродукциями картин Аристарха Лентулова. В восстановленной после реконструкции трехпролетной лоджии со стороны Лубянской площади расположена витражная композиция «Карта России и герб России». Витражные панно площадью 500 квадратных метров изготовлены вручную из натуральных камней и стекла, вес конструкции — более одной тонны.

Время в ЦДМ показывают одни из крупнейших в мире механических часов, изготовленные старейшим российским предприятием — Петродворцовым часовым заводом «Ракета». Одноименные часы, в составе которых пять тысяч деталей, входят в пятерку самых больших и точных механических часов в мире.

На последнем этаже расположена смотровая площадка с панорамным видом на исторический центр столицы.

Самый крупный магазин сегодня — «ЦДМ Игрушки», расположенный на двух этажах. Вход в него украшает инновационная витрина в виде лаборатории времени. Ежедневно здесь проходит шоу со световыми эффектами и звуком, посвященное истории игрушек.

Переместиться во времени можно и в «Музее детства» на шестом этаже. В экспозиции представлено более тысячи экспонатов 1950-1980-х годов. Среди них первые российские плюшевые мишки, куклы-неваляшки, заводные модели, машинки, книжки, мультфильмы и многое другое.

Ежегодно ЦДМ посещают более 12 миллионов человек. Здесь проходят сотни мероприятий: выставки, фестивали, мастер-классы, световые шоу, анимационные программы, концерты. В магазине традиции передают из поколения в поколение, при этом здесь постоянно внедряются новые сервисы и технологии. Неизменной же остается атмосфера радости и счастья, в которую попадает каждый гость ЦДМ.

