Фотовыставка о зеленых облигациях открылась в столичных парках

В четырех парках столицы открылась фотовыставка, посвященная выпуску первых зеленых облигаций Москвы для физических лиц и направленная на повышение финансовой грамотности населения. Организатором мероприятия выступил комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.

Экспозиции расположены на ВДНХ, в парке искусств «Музеон», парке Дружбы и саду имени Н.Э. Баумана. Горожане и гости столицы смогут узнать, что такое зеленые облигации, в чем их отличия от обычных облигаций, почему новый выпуск является народным и на что будут направлены полученные денежные средства.

«Зеленые облигации Москвы — это отличный способ начать инвестировать и сделать свой вклад в экологическое развитие города. Данные ценные бумаги не подвержены рыночным рискам в силу того, что выпуск является внебиржевым. При досрочном погашении город всегда готов выкупить облигации по цене покупки с сохранением уже начисленного купонного дохода», — отметила Мария Дерунова, первый заместитель начальника Управления заместителя Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений.

30 мая Москва выпустила зеленые облигации для населения, дающие возможность гражданам инвестировать в важнейшие городские экологические проекты. Размещение началось на финансовой платформе Московской биржи «Финуслуги». Объем облигаций, предложенный к размещению, составил два миллиарда рублей, срок их обращения — два года. Купонный доход будет выплачиваться раз в квартал.

В течение лета и начала осени фотовыставка о зеленых облигациях Москвы будет представлена еще в семи парках города.

