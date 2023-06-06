Три участка бывшей промзоны Хапиловка реорганизуют по программе комплексного развития территорий

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Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Три участка бывшей промзоны Хапиловка общей площадью 4,17 гектара реорганизуют по программе комплексного развития территорий. Соответствующий проект решения опубликован на сайте Правительства Москвы, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В Восточном административном округе Москвы по программе комплексного развития реорганизуют три участка бывшей промзоны Хапиловка общей площадью 4,17 гектара. В рамках проекта здесь планируется возвести около 78 тысяч квадратных метров жилья по программе реновации. Вложения в редевелопмент площадок составят свыше 7,7 миллиарда рублей», — рассказал Владимир Ефимов.

Участки обладают хорошей транспортной доступностью: рядом находятся станции метро «Преображенская площадь» и «Семеновская». Сейчас здесь расположены автостоянка открытого типа, автосервис и устаревшие офисы.

«На востоке столицы уже реализуется проект комплексного развития бывшей промзоны “Кирпичные улицы” площадью 3,56 гектара, по которому в течение пяти лет планируется построить более 93 тысяч жилой недвижимости и 4,6 тысячи квадратных метров общественно-деловых объектов. Реализацией проекта занимается городской оператор — Московский фонд реновации жилой застройки», — прокомментировал Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Программа комплексного развития территорий призвана вернуть в оборот заброшенные или неэффективно используемые земли города. Она позволит создать около 550 тысяч новых рабочих мест. Общий объем инвестиций составит семь триллионов рублей, а в бюджет поступит около трех триллионов рублей. Провести реорганизацию могут правообладатели участков, городские операторы или инвестор, определенный по результатам торгов.

Первый договор о комплексном развитии территорий заключили в 2020 году, чтобы преобразовать производственную зону Октябрьское Поле. На данный момент с инвесторами заключено 13 соглашений, по которым в столице реорганизуют два участка бывшей промзоны Коровино, участки бывших промзон Кунцево, Алтуфьевское Шоссе, Братцево, Теплый Стан, Автомоторная, Дегунино — Лихоборы, «Вагоноремонт», неэффективно используемую территорию на улице Новая Ипатовка, (дом 23 а), заброшенную стройку в Тропарево-Никулине и заброшенный участок с объектом незавершенного строительства в Тимирязевском районе.

Кроме того, столица назначила операторов, которые преобразуют 17 участков бывших промзон «Южный порт», Зюзино, Грайвороново, Варшавское Шоссе, Северянин, «Кирпичные улицы», «Западная водопроводная станция», Свиблово, Кунцево, «Квартал 25 а Черемушки», производственной зоны Алабушево и неэффективно используемые территории в районах Хорошево-Мневники, Москворечье-Сабурово, Обручевский, Ярославский и Южнопортовый.

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