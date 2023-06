Составить резюме и подготовиться к собеседованию: «Техноград» на ВДНХ приглашает на новые обучающие курсы

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В июне образовательный комплекс «Техноград» на ВДНХ запускает серию онлайн-курсов, посвященных развитию карьеры. Эксперты расскажут о профессиональном планировании, о том, как вести себя на собеседовании и составить привлекательное резюме. К участию приглашаются все желающие. На мероприятия необходима предварительная регистрация.

«Специалисты центра развития карьеры “Технограда” учли разные потребности аудитории. Слушатели курсов узнают, как правильно составить резюме и как вести себя на собеседовании. Им объяснят, как адаптировать стратегию профессионального роста под изменившиеся требования рынка труда, и расскажут, где можно повысить свою квалификацию», — отметила Наталья Сергунина, заместитель Мэра Москвы.

Первый трехдневный интенсив «Из соискателя в сотрудники» начнется 13 июня в 17:00. Карьерный консультант Ксения Козлова расскажет о тонкостях рынка труда, инструментах поиска работы и этапах подготовки к собеседованию.

26 июня в 19:00 состоится краткий курс из двух занятий «Основы построения карьеры». На них эксперт в области построения карьеры Ольга Гуляева обсудит со слушателями профессиональный рост и то, как управлять этим процессом.

30 июня с 10:00 до 16: 15 пройдет мероприятие «Карьерный митап». В программе — лекции и практикумы ведущих специалистов и интервью с представителями крупных кадровых агентств. Участники разберут свои ошибки, поработают с мотивацией и построят личный план развития.

Проект реализуется при поддержке столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития.

