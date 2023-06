Сергей Собянин: Столичному онлайн-гиду «Узнай Москву» исполнилось десять лет

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Популярному проекту «Узнай Москву» в этом году исполняется 10 лет. За это время он превратился в полноценный онлайн-гид, которым с удовольствием пользуются москвичи и гости столицы. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем блоге.

«Гуляя по нашему городу и любуясь богатой барочной лепниной, сдержанными колоннами классицизма или смелыми решениями конструктивистов, мы нередко задаем себе вопросы: “А это что за здание? Кем и когда оно было построено?” Получить ответы на них помогает проект “Узнай Москву”, который мы запустили в 2013 году. Наведя камеру смартфона на специальную табличку с QR-кодом, можно узнать много интересного о памятниках московской архитектуры», — написал Сергей Собянин.

У проекта есть веб-версия и мобильное приложение. С их помощью можно проложить кратчайший путь до заинтересовавшего объекта или, наоборот, узнать, какие достопримечательности находятся неподалеку.

Сегодня на портале «Узнай Москву» можно найти информацию более чем о 2,2 тысячи зданий, 350 музеях, 690 памятниках и 470 знаковых местах. Пользователи могут выбрать любой из 256 прогулочных маршрутов и 29 виртуальных туров, в том числе по закрытым для посещения объектам. Среди них особняк архитектора Федора Шехтеля в Ермолаевском переулке, Медведниковская гимназия — старейшее образовательное учреждение Москвы, особняк Лопатиной в Глазовском переулке, где размещается посольство Бразилии. Все желающие также могут проверить свои знания — на портале доступно более 100 квизов.

Во многих карточках объектов на портале содержится не только информация об архитекторах и годах постройки, но и архивные снимки, аудиогиды, видеоролики, малоизвестные исторические факты и многое другое.

«Проект давно шагнул за пределы Садового кольца. Устроить увлекательную экскурсию можно и по родному району. Есть маршруты и по Преображенке, и по Нагатинскому Затону, Отрадному или Куркину — охвачено 43 района», — добавил Сергей Собянин.

Также на сайте регулярно публикуется информация о бесплатных мероприятиях и днях открытых дверей. Проект отмечен различными престижными наградами.

Сергей Собянин поздравил команду «Узнай Москву» с первым юбилеем. Он отметил, что над проектом трудятся влюбленные в свой город специалисты: историки, москвоведы, экскурсоводы, писатели и журналисты, а также разработчики, развивающие портал и мобильное приложение. В спецпроектах также участвуют звезды кино, арт-индустрии, музыканты и блогеры. По словам Мэра Москвы, эта работа очень нужна горожанам.

«Благодаря проекту даже обычная прогулка по городу может превратиться в увлекательную экскурсию. И даже обычные с виду здания могут поделиться множеством удивительных историй. “Узнай Москву” — наш общий вклад в сохранение и популяризацию богатейшего культурного наследия Москвы», — подчеркнул Сергей Собянин.

Сергей Собянин рассказал о самых популярных маршрутах для прогулок по Москве

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI