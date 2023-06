Сергей Собянин: Открыт дополнительный выезд из микрорайона Матвеевское на Аминьевское шоссе

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

На западе столицы открыли дополнительный выезд из микрорайона Матвеевское на Аминьевское шоссе с эстакадой — съездом с проспекта Генерала Дорохова.

«Сегодня открыли дополнительный выезд из микрорайона Матвеевское на Аминьевское шоссе. Дорогу построили на четыре месяца раньше запланированного срока. Таким образом, улучшили транспортную доступность этого большого микрорайона. Ранее построили новую вылетную магистраль — проспект Генерала Дорохова и путепровод, который связал проспект с улицами Матвеевской, Веерной и Нежинской. С запуском нового выезда автомобилисты смогут проехать от Матвеевской улицы до Аминьевского шоссе за одну-две минуты вместо 7–11. Путь сократился до одного километра вместо трех — пяти километров с несколькими разворотами», — написал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Строительство прямого выезда, связывающего Матвеевскую улицу с Аминьевским шоссе, начали в декабре 2021 года и завершили в мае 2023-го.

Также сделали съезд с проспекта Генерала Дорохова при движении из центра в сторону Аминьевского шоссе. Длина однополосной эстакады составляет 440 метров. Всего в рамках проекта построили 800 метров дорог. Территорию около проезжей части благоустроили: разбили 0,73 гектара газонов, высадили 129 деревьев и 610 кустарников.

В результате путь от Матвеевской улицы до Аминьевского шоссе сократился с трех — пяти километров с несколькими разворотами до одного километра, а время в пути — с 7–10 до одной — двух минут. Выехать с проспекта Генерала Дорохова на Аминьевское шоссе теперь можно на девять минут быстрее, а маршрут стал на 2,5 километра короче.

В августе 2022 года было открыто движение по путепроводу через железнодорожные пути будущего четвертого Московского центрального диаметра, связавшему Веерную, Матвеевскую и Нежинскую улицы с проспектом Генерала Дорохова.

Сергей Собянин открыл путепровод, связывающий Очаково-Матвеевское и проспект Генерала Дорохова

В результате реализации проекта улучшилось транспортное обслуживание почти 280 тысяч москвичей, в первую очередь жителей районов Очаково-Матвеевское и Фили-Давыдково, значительно сократился путь из микрорайона Матвеевское до крупных транспортных магистралей, увеличилась пропускная способность проспекта Генерала Дорохова, Аминьевского шоссе и Мосфильмовской улицы и был обеспечен комфортный подъезд транспорта к важным объектам социальной и транспортной инфраструктуры, в том числе к транспортно-пересадочному узлу «Аминьевское шоссе» и новым жилым кварталам.

Новые дороги Москвы

С 2011 по 2022 год в столице построили 1241,1 километра дорог, что составляет более 20 процентов от существующей улично-дорожной сети. Возведено 359 искусственных сооружений (мосты, тоннели, эстакады) и построен 291 внеуличный пешеходный переход.

В планах на 2023 год — строительство 106,2 километра дорог, 37 искусственных сооружений и 19 пешеходных переходов. Ключевой проект — завершение строительства Московского скоростного диаметра.

Также в числе наиболее значимых объектов участки Южной рокады, транспортные развязки на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля и Алтуфьевским шоссе, дорога от Варшавского шоссе до деревень Андреевское и Яковлево, а также Дмитровский путепровод.

В 2024–2025 годах планируется построить 146 километров дорог, 35 искусственных сооружений и 32 пешеходных перехода.

