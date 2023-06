Продолжается прием заявок на конкурс РНФ для малых отдельных научных групп

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Institute of Physics and Technology – Московский физико-технический институт –

В рамках конкурса можно получить финансирование на проведение задельного исследования группой от 2 до 4 человек. Размер гранта при этом составит 1,5 млн. руб. в год на 2 года. К участию в качестве руководителей проекта приглашаются научные сотрудники, преподаватели и аспиранты МФТИ.

Конкурс малых отдельных научных групп является одним из самых массовых конкурсов РНФ, в котором ученые МФТИ стабильно подтверждают свой высокий уровень. Средняя доля поддержанных заявок от Физтеха за всю историю проведения этого типа конкурса составила 45%.

Для того, чтобы принять участие в конкурсе в качестве руководителя проекта, необходимо иметь не менее 5 публикаций, индексируемых в Web of Science, Scopus или RSCI за период 2018 – 2023 гг. Наличие ученой степени не обязательно, поэтому конкурс малых отдельных научных групп является хорошей возможностью для аспирантов получить свой первый в жизни самостоятельный грант, и для всех категорий исследователей – перспективной стартовой площадкой для наработки опыта реализации проектов РНФ, что поможет в будущем в привлечении более масштабных грантов.

С порядком подачи заявок на гранты РНФ от МФТИ можно ознакомиться здесь. Для своевременного подписания заявки со стороны МФТИ ее необходимо представить на согласование директору Физтех-школы и начальнику отдела координации поисковых исследований до 13 июня включительно.

По вопросам, связанным с процедурами подготовки и согласования заявки, обращаться в ОКПИ (Елена Юрьевна Мироненко – mironenko.eu@mipt.ru)

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI