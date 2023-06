Предприниматели смогут разместить пять тележек с мороженым и напитками в парке «Красная Пресня»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

На городские торги выставлены права на размещение пяти тележек с мороженым и напитками в парке «Красная Пресня». Заявки на участие в открытых аукционах принимаются до 23 июня, сообщил руководитель Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

«Представители малого и среднего бизнеса приглашаются к участию в открытых аукционах на право размещения нестационарных торговых объектов. Они пройдут 28 июня. Победители самостоятельно установят пять передвижных тележек в парке “Красная Пресня” на участках площадью 2,5 квадратного метра и смогут вести торговлю с мая по октябрь. Один из объектов подходит для продажи кукурузы, остальные — для мороженого и прохладительных напитков. Договоры с предпринимателями подпишут на пять лет», — рассказал глава ведомства.

Сезонный бизнес не требует больших инвестиций и позволяет вести торговлю в популярных общественных местах с высокой проходимостью. Две передвижные тележки расположат у входа в парк, еще три установят рядом с основными прогулочными дорожками. Размер ежемесячной платы будет определен по итогам открытых аукционов.

Онлайн-торги пройдут на электронной торговой площадке «Росэлторг». Для участия в них потребуется усиленная квалифицированная электронная подпись и регистрация на площадке.

Узнать больше об объектах городской собственности, выставленных на торги, можно на инвестиционном портале Москвы. Там же можно изучить документацию и правила проведения торгов, а также воспользоваться иными сервисами. Раздел «Имущество от города» ежедневно обновляется, сейчас там представлено более 5,8 тысячи объектов недвижимости.

Больше об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

