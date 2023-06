Поздравляем с Днём русского языка!

Source: MIL-OSI Russian Language News

6 июня, в день рождения основоположника современного русского литературного языка Александра Сергеевича Пушкина, отмечается официальный государственный праздник День русского языка.

Поздравляем всех его носителей, а в особенности кафедру русского языка и общих дисциплин ГУУ. Достойно пользуйтесь великим и могучим, избегайте набивших оскомину словосочетаний, очепяток, ну и слов паразитов. Удерживайте иронию в рамках приличий. Читайте как можно больше разной художественной литературы, классиков и современных авторов, чтобы тренировать свой мозг и быть культурным, образованным человеком. В этом будет польза не только вам, но и государству в целом.

Первые иностранные учащиеся появились в Московском инженерно-экономическом институте в 1949 году. Секция русского языка при кафедре иностранных языков первоначально осуществляла обучение граждан зарубежных стран русскому языку как иностранному. Преподаватели кафедры учили студентов-иностранцев не только говорить, читать и писать по-русски. Они прививали любовь к русской культуре. В 1994 году кафедра вошла в состав Института иностранных языков. В 2011 году была введена учебная дисциплина «Культура речи и деловое общение». В 2008 году открылся подготовительный факультет для иностранных учащихся. За годы курс прошли более 1000 иностранных слушателей. В 2016 году кафедра вошла в состав Учебного центра по работе с иностранными обучающимися.

2023 год объявлен Годом русского языка в СНГ.

