Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Да, именинница с нами недавно. Но влилась в работу ГУУ так быстро и органично, как будто бы была здесь всегда. Сегодня поздравляем с днём рождения нашего проректора, доктора педагогических и технических наук, профессора Марию Карелину.

Мария Юрьевна, желаем Вам, чтобы любое дело спорилось в Ваших изящных руках. Удачи на нашем совместном пути в уютное будущее Государственного университета управления. Вы взялись за очень важные и перспективные проекты. Мы уверены, что они будут реализованы наилучшим образом и станут важной частью имиджевой составляющей нашего вуза. Тем аспектом ГУУ, за который его будут выбирать будущие поколения абитуриентов, а впоследствии гордится, помнить и пользоваться полученными компетенциями долгие годы. Счастья Вам!

Мария Карелина окончила Московский автомеханический институт в 1988 году. С 1991 по 2012 год работала ассистентом и доцентом кафедры «Детали машин и теория механизмов» МАДИ, после чего стала заведующей этой кафедры, коей и является по сей день. С 1997 по 2016 год была ректором Академии сферы социальных отношений. С 2015 по 2023 годы занимала проректорские должности в МАДИ. С марта 2023 года является ректором Государственного университета управления.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI