Пешеходные маршруты, парковки и сквер: начались работы по благоустройству возле ТПУ «Свиблово»

Специалисты комплекса городского хозяйства начали работы по благоустройству территории возле транспортно-пересадочного узла (ТПУ) «Свиблово» на северо-востоке столицы. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Главная задача — сделать удобные подходы и подъезды к станции метро “Свиблово” и остановкам наземного общественного транспорта, которые входят в одноименный ТПУ, — отметил Петр Бирюков. — Работы пройдут на участках улиц Кольской, Радужной, Амундсена, Снежной, в Новом Беринговом проезде и частично в проездах Игарском и Русанова».

В зоне благоустройства разместили строительный городок, выставили ограждения с сигнальными лампами и информационные баннеры. Для горожан организовали безопасные проходы.

Специалисты приведут в порядок существующие и обустроят новые пешеходные маршруты от жилых домов к ТПУ «Свиблово». Они заменят покрытие на проезжей части, установят фонари с энергоэффективными светильниками, лавочки, информационные стелы и проведут озеленение. Кроме того, на участке организуют 225 парковочных мест, поставят современные остановочные павильоны с зарядными слотами, а пешеходные переходы оснастят опорами контрастного освещения.

Кроме того, приведут в порядок сквер, расположенный между улицами Амундсена, Радужной и Новым Беринговым проездом. Там появится комфортная пешеходная зона с новыми фонарями и лавочками. Основные работы по благоустройству возле ТПУ «Свиблово» планируется завершить к сентябрю этого года.

