Московский завод в три раза увеличил выпуск дорожных поливочных машин

Столичный завод по выпуску дорожной и коммунальной техники в три раза увеличил производство поливочных машин для автодорог. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Производственные мощности завода “Московский ударник” позволяют ежегодно выпускать до 50 единиц спецтехники для крупных дорожных и коммунальных предприятий страны. В 2020 году здесь запустили линию по изготовлению поливочных машин и за 2,5 года нарастили их выпуск в три раза — до 15 единиц в год. В ближайшем будущем компания планирует открыть новый цех, что позволит увеличить объемы производства и принимать больше заказов», — рассказал Владислав Овчинский.

Предприятие работает на территории города более 18 лет. Сегодня оно входит в число ведущих поставщиков дорожной техники в стране.

Как уточнил генеральный директор компании Дмитрий Берников, техника изготавливается под конкретный запрос заказчика. Новый цех позволит принимать больше заказов и в установленные сроки производить необходимое количество продукции.

Комфортные условия, созданные в Москве для бизнеса, позволяют развиваться как крупным, так и малым и средним предприятиям. Размещение промплощадок в столице открывает инвесторам доступ к крупным рынкам сбыта, развитой инфраструктуре, а также большому пулу системной поддержки города. Сегодня предприятия могут воспользоваться более чем 20 мерами, в том числе субсидиями и целевыми займами. Кроме того, разработан ряд антикризисных инструментов.

Больше об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

