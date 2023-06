Московские промышленные компании представили продукцию байерам из Юго-Восточной Азии

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Столичные производители провели более 100 целевых переговоров с дистрибьюторами из Юго-Восточной Азии в рамках коллективной международной бизнес-миссии в онлайн-формате. Ее организатором выступил центр «Моспром». Об этом сообщил руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

«Учитывая большой спрос со стороны азиатских партнеров на измерительные приборы и оборудование, центр “Моспром” с 15 по 30 мая организовал для столичных предприятий онлайн-встречи с байерами из Индонезии и Малайзии. В бизнес-миссии приняли участие 11 московских экспортно ориентированных компаний, которые презентовали зарубежным партнерам продукцию, в том числе технику для обеспечения безопасности, оборудование для плановой и экстренной дезинфекции помещений, трубопроводы, а также обсудили возможности поставок на рынок Юго-Восточной Азии. Всего было проведено более 100 переговоров», — сказал Владислав Овчинский.

По итогам байерской программы столичная компания «Русская Панель Групп» — производитель инновационных материалов для ремонта, строительства и дизайна — провела более 10 встреч с потенциальными дистрибьюторами. Зарубежные партнеры проявили интерес к выпускаемой продукции и договорились продолжить обсуждение с более детальной проработкой вариантов поставок.

Кроме того, холдинг «Технодинамика» в рамках бизнес-миссии провел 12 видеоконференций с представителями государственных структур и коммерческих организаций. Компания уже получила первую заявку на поставку комплектующих.

Индивидуальной поддержкой столичных экспортеров занимается центр «Моспром». Его специалисты изучают целевые рынки для производителей и проводят индивидуальную аналитику, которая помогает определить наиболее эффективную стратегию выхода компании на зарубежные рынки. В рамках байерской программы экспортерам бесплатно помогают с поиском контрагентов, проведением переговоров с потенциальными покупателями за рубежом. Также обеспечивается участие в международных выставках и бизнес-миссиях.

В рамках мероприятий национального проекта «Международная кооперация и экспорт» в 2022 году, а также за счет оказанной центром «Моспром» поддержки, столичные производители несырьевой неэнергетической продукции переориентировали свои экспортные потоки и нашли новых партнеров на рынках Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и стран СНГ. Информация о направлениях поддержки, которая оказывается центром, размещена на сайте.

Больше об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы — на сайте economy.mos.ru.

