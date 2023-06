Майские успехи спортсменов Политеха

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Май был очень насыщен спортивными событиями: успехи есть в волейболе, шашках, боевых искусствах, каратэ и многом другом. Расскажем обо всем подробно.

Мужская сборная по волейболу красиво завершила сезон. На протяжении всего учебного года парни достойно сражались с сильнейшими соперниками на чемпионате вузов. Командная работа и советы опытного наставника дали свои результаты: юноши заняли почётное 2 место, уступив Военному институту физической культуры всего два очка.

На петербургском чемпионате вузов по мини водному поло среди мужских команд в составе сборной СПбПУ были 12 студентов. В финале наши ребята потерпели поражение от НГУФК им. П. Ф. Лесгафта со счетом 10:15, хотя игра была упорной. В итоге политехникам присудили серебряные медали.

В Турции завершились Кубок мира и Чемпионат Европы по шашкам-64. Соревнования проводились по трём дисциплинам: молниеносная игра, быстрая игра, молниеносная игра (бразильская версия). За победу боролись более 80 спортсменов из 11 стран, в том числе 17 международных гроссмейстеров, международные мастера, национальные гроссмейстеры, мастера спорта и другие известные спортсмены. Наша спортсменка Алёна Большакова заняла три первых места среди юниорок до 20 лет.

На Чемпионате Европы в молниеносной программе Алёна Большакова выиграла серебро, а в быстрой программе забрала бронзу среди юнирок до 20 лет. В классической программе она же заняла 2 место среди юниорок до 20 лет. Второй результат среди юниорок до 27 лет показала студентка Политехнического Анна Азова.

7 мая впервые в Политехническом университете прошел масштабный фестиваль боевых искусств за призы студенческого спортивного клуба «Черные Медведи — Политех», в котором участвовали девять вузов города. Соревнования были посвящены 78-ой годовщине победы в Великой Отечественной войне. Чемпионом в общекомандном зачёте стал Горный университет. Политех завоевал серебро, а РГПУ им. Герцена завершил соревнования на третьем месте. Во время фестиваля также прошёл круглый стол, на котором обсудили актуальные проблемы и будущее единоборств в студенческом спорте.

Во Всероссийском турнире «День Победы» по спортивной борьбе в дисциплине вольная борьба участвовали спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, ХМАО, республики Дагестан, республики Северная Осетия. Наш спортсмен Айдемир Айдамиров завоевал 3 место в весовой категории 70 кг. В финале наш борец не уступил ни одного балла, одержав доминирующую победу со счетом 11-0.

На студенческих соревнованиях по каратэ WKF велась борьба за 2 общекомандное место. С одинаковым количеством баллов Политех по олимпийской системе подсчёта уступил университету им. Лесгафта и расположился на 3 строчке. В индивидуальном зачёте политехники получили два золота, два серебра и пять бронзовых медалей.

Политехники преуспели в спортивном ориентировании. На Кубке России в Орле спортсменка СПбПУ Анастасия Григорьева заняла 2 место в четырёхэтапной эстафете, 4 место в спринте и стала пятой в дисциплине «выбор». На первенстве России в велокроссовых дисциплинах в поселке Лемболово Ленинградской области Глеб Павловский показал второй результат в двухэтапной эстафете. На Чемпионате России Павел Иванов получил две серебряные медали в дисциплинах «классика» и «марафон».

На третьем этапе Всероссийских соревнований «Студенческая лига спортивного туризма» на горных дистанциях и в студенческих соревнованиях среди вузов в рамках Лиги студенческого спортивного туризма Санкт-Петербурга победили наши студентки Елизавета Белан и Анна Корнева в дисциплине «дистанция-горная-связка», 3 класс.

В ралли «Пикник» клуб спортивно-технического творчества Extreme заявил две команды. И оба состава показали высокие результаты. На счету первой — победа в традиционном зачете «Пикник» и 2 место в «Стандарте»: что позволило в общекомандном завоевать серебро. Вторая команда заняла 3 место в классе «Стандарт» и итоговое 4 командное.

На Межрегиональном суперфинале U-Cup по бильярду честь Санкт-Петербурга защищали в том числе политехники Вадим Дужнов и Валерия Вельмова. Команда Санкт-Петербурга обыграла сборную Москвы со счётом 10:2. Тренер сборной Софья Шмерло участвовала в турнире в качестве комментатора.

Турнир по мини-футболу посвятили 105-летию образования УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и 30-летию РССН «ГРАД». В полуфинале наши спортсмены обыграли команду СПбГУПТД со счетом 4:1. В финальном матче политехники обыграли сборную РГПУ им. А. И. Герцена со счетом 5:2 и стали победителями турнира.

Порадовали достижениями и наши боксёры. В региональных соревнованиях по боксу памяти А. И. Гурецкого среди мужчин и женщин от 19 до 40 лет спортсменки Политеха заняли первое общекомандное место, завоевав четыре золотых, три серебряных и шесть бронзовых медалей. Парни заняли второе общекомандное место, на их счету два золота, два серебра и шесть бронз. На Чемпионате Санкт-Петербурга по боксу в категории «женщины от 19 до 40 лет» золотую медаль завоевала Елизавета Орлова (свыше 81 кг), серебряные медали взяли Александра Носкова (до 52 кг), Екатерина Петручкова (до 63 кг), Алина Копцева (до 66 кг) и Мария Болышканова (до 75 кг), бронза у Кристины Чунеевой (до 52 кг).

Есть успехи и в боевом самбо и ММА. Алексей Партасов занял 3 место на первенстве Санкт-Петербурга по боевому самбо среди юношей 16-18 лет в весовой категории 71 кг, а Иван Соколов стал третьим на первенстве России по боевому единоборству (ММА) среди юниоров 18-20 лет в весовой категории 120,2 кг.

На открытом турнире по панкратиону «Кубок Дмитрия Донского» серебро завоевали Жонибек Жабборов и Мурат Курбангельдыев, а бронзу — Алексей Партасов, Михаил Соловьев и Денис Храмов.

В Гатчине политехники участвовали соревнованиях по гиревому спорту. Тренер нашей сборной Иван Владимирович и студентка Галина Онуфриенко завоевали золото, Анна Вязова взяла серебряные медали, а Ангелина Поповичева стала третьей в личном зачёте.

В любительской велогонке La Strada спортсменам предстояло преодолеть завораживающий маршрут по центру Санкт-Петербурга. В этом году участвовало более пяти тысяч человек со всей страны, и наши студенты не стали исключением. В заезде на 40 км в кластере «D» Эдуард Новиков занял 2 место в абсолютном зачёте и в своей возрастной категории со временем 58 минут и 43 секунды, уступив лишь пол колеса победителю. Из-за этого пришлось рассматривать фотофиниш. Елизавета Кабешова проехала дистанцию в 80 км в кластере «С» за 2 часа 23 минуты и заняла 4 место в своей возрастной группе.

На Гребном канале Санкт-Петербурга в соревнованиях среди студентов по академической золотую медаль в четвёрке без рулевого завоевали Михаил Сметанкин, Георгий Соболев, Григорий Сошников и Георгий Колесников; третье место в парной двойке заняли Полина Филатова и Инна Железнякова; бронзовую медаль в мужской восьмёрке получили Михаил Сметанкин, Дмитрий Цуранов, Артур Борисов, Александр Ваганов, Михаил Громыко, Георгий Соболев, Григорий Сошников, Георгий Колесников и рулевой Василий Павлов.

