Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Производство имплантатов для восстановительной травматологии и ортопедии расположится в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва». Выпуск инновационной продукции намечен на четвертый квартал 2024 года. В рамках проекта предприятие намерено импортозаместить 30 процентов российского рынка титановых имплантатов, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«На площадке “Алабушево” новый арендатор ОЭЗ “Технополис Москва” компания “Русатом Имплантат” откроет производство собственных материалов и изделий медицинского назначения мирового уровня. Предприятие планирует ежегодно выпускать не менее 140 тысяч единиц титановых имплантатов и необходимого хирургического инструмента для их установки, изъятия и замены. Сейчас идет процедура регистрации инновационных медицинских изделий. Компания планирует начать выпуск продукции в четвертом квартале 2024 года. Уровень локализации производства имплантатов достигнет 90 процентов», — пояснил Владимир Ефимов.

Отечественный рынок имплантатов для восстановительной травматологии и ортопедии, нейрохирургии, спинальной и черепно-челюстно-лицевой хирургии пока представлен в основном зарубежной продукцией.

Компания планирует выпускать на территории ОЭЗ Москвы пластины для накостного остеосинтеза мелких, средних и крупных костных фрагментов, а также интрамедуллярные (локализующиеся в веществе костного мозга) штифты для лечения переломов плечевой, бедренной и большеберцовой костей.

«Общая площадь производства имплантатов на площадке “Алабушево” составит свыше 1,7 тысячи квадратных метров. В рамках проекта будет создано 83 рабочих места. Ожидается, что продукция компании заместит западные аналоги в области восстановительной хирургии, что повысит доступность российской высокотехнологичной медицинской помощи и ее независимость от конъюнктуры рынка», — отметил руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Медицинский кластер ОЭЗ «Технополис Москва» представлен 23 предприятиями. Здесь уже введены в эксплуатацию новые производства, начаты поставки лекарств и медицинских изделий для обеспечения льготных категорий граждан, а также потребностей столичных больниц.

«Предприятие разместится в одном из инновационных лабораторно-промышленных корпусов площадки “Алабушево”. Все помещения в корпусе имеют общее назначение и легко приспосабливаются под офисные или производственные нужды. Это позволяет арендаторам в короткие сроки открыть производство любого уровня сложности без капитальных вложений», — добавил генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев.

Компания — дочернее предприятие «Русатом МеталлТех», дивизионального интегратора топливной компании Росатома «ТВЭЛ» по направлению «Металлургия». Она была создана в рамках реализации проекта по выводу на российский рынок медизделий из титана и других перспективных материалов медицинского назначения.

Особая экономическая зона «Технополис Москва» — территория с особым юридическим статусом, на которой действует льготный режим предпринимательской деятельности для инвесторов. На 260 гектарах находится шесть площадок («Печатники», «Алабушево», «Микрон», «МИЭТ», «Ангстрем», «Руднево»), на которых размещаются высокотехнологичные предприятия ОЭЗ. Особая экономическая зона «Технополис Москва» на протяжении нескольких лет становится лидером международных и национальных отраслевых рейтингов.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI