Игры, наука, интересные места: начался летний марафон «Узнаем Москву»

Началась летняя серия мероприятий детского марафона «Узнаем Москву». В течение трех месяцев ребят от семи до 16 лет будут знакомить с городскими парками и площадками, где можно весело провести время, а также с музеями, посвященными науке.

«Участники летнего марафона смогут узнать много интересного об истории Москвы и ее местах. Столица постоянно развивается: появляются новые скверы и парки, которые делают жизнь москвичей ярче и комфортнее. Это одна из задач, которую поставил перед градостроителями Мэр Москвы», — рассказал руководитель Департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Каждый летний месяц будет посвящен новой теме: июнь — играм, июль — науке в городе, август — интересным местам столицы. Для участников организуют мастер-классы по рукоделию, рисованию, физике, химии. Например, о том, как физические свойства веществ помогают человеку в жизни и как их используют при строительстве городов, расскажут на занятиях «Вода и ее агрегатные состояния» и «Воздух».

Школьникам помогут раскрыть творческий потенциал, изучить новые техники, научиться создавать необычные поделки. Знакомить с наукой их будут с помощью интересных и захватывающих экспериментов. Самый активный участник марафона в конце августа получит в подарок настольную игру.

Записаться на мероприятия можно на странице марафона «Узнаем Москву».

