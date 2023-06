За шесть лет проекта «Списанные книги» горожанам передали более 1,8 миллиона книг, периодики и аудиовизуальных документов — Сергей Собянин

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В Москве начался очередной этап проекта «Списанные книги». Об этом рассказал Сергей Собянин. Горожане, благотворительные фонды, некоммерческие и общественные организации могут забрать из библиотек списанные издания, в том числе периодику. Посмотреть и забронировать книги можно на сайте проекта.

«За шесть лет городские библиотеки передали москвичам свыше 1,8 миллиона экземпляров книг, периодических изданий и аудиовизуальных документов. Москва — один из самых читающих городов страны. Мы постоянно обновляем и модернизируем наши библиотеки, запускаем различные проекты, связанные с книгами», — отметил Мэр Москвы.

Цифровой доступ к фондам столичных библиотек

В 2018 году в библиотеках Москвы начал действовать единый читательский билет (ЕЧБ). Он дает доступ к фондам всех 440 городских читален. В них находится почти 15 миллионов изданий художественной, научной и профессиональной литературы, газет и журналов.

Единый читательский билет можно оформить как в библиотеке, так и онлайн. В библиотеке ЕЧБ выдается в виде пластиковой карты с уникальным штрихкодом. Электронный билет можно сохранить на смартфоне. Также единый читательский билет можно привязать к карте москвича и «Москвенку». Для этого нужно прийти в библиотеку и предъявить сотрудникам читательский билет и идентификатор. Специалист отсканирует карту москвича или «Москвенок» и свяжет их с профилем пользователя в библиотечной информационной системе.

Москвичи оформили более 870 тысяч единых читательских билетов, из них свыше 47 тысяч — онлайн. В 2023 году по ним выдано более трех миллионов изданий.

Единый читательский билет открывает доступ к сервису «Библиотеки Москвы». Это электронная витрина, где есть информация обо всех книгах в фондах. Здесь можно найти нужное издание и забронировать его в удобной библиотеке. Заказ подготовят в течение трех дней, после чего у пользователя будет еще три дня, чтобы его забрать. Информация о забронированных книгах и сроках их возврата сохраняется в личном кабинете читателя. При необходимости можно перенести дату возврата на 30 дней. В Департаменте информационных технологий отметили, что эта опция стала самой востребованной, ей воспользовались более 402 тысяч раз.

На главной странице сервиса есть раздел «События в библиотеках», в нем публикуется афиша предстоящих мероприятий, где можно приобрести билеты или зарегистрироваться, если мероприятие бесплатное.

С помощью сервиса «Библиотеки Москвы» горожане забронировали более 252 тысяч книг, из них более 82 тысяч с начала 2023 года. Чтобы воспользоваться сервисом, нужна стандартная учетная запись на mos.ru и единый читательский билет.

В личном кабинете на mos.ru можно настроить виджет «Мои книги». Он позволяет оперативно получать информацию о забронированных изданиях, отслеживать статусы заказов и продлевать срок пользования книгой. В нем есть кнопка быстрого доступа к штрихкоду с номером единого читательского билета, он пригодится при личном визите в библиотеку.

Более полумиллиона человек воспользовались сервисом «Библиотеки Москвы»По единому читательскому билету москвичам доступно около 15 миллионов книг — Сергей Собянин

Книги в подарок, издания на обмен

Библиотеки Москвы дважды в год передают горожанам и организациям книги в рамках проекта «Списанные книги». За шесть лет реализации из библиотечного фонда отдали более 1,8 миллиона экземпляров книг, периодических изданий и аудиовизуальных документов.

6 июня начнется 12-й сезон проекта, участие в нем примут более 200 библиотек. Более 45 тысяч экземпляров передадут горожанам читальни ЦАО, свыше 22 тысяч изданий готовы отдать библиотеки ЗАО, еще 20 тысяч — читальни СВАО.

Выбрать и забронировать книги физические и юридические лица могут на портале «Списанные книги». Для этого потребуется зарегистрироваться и оформить заказ. Информация о готовности к выдаче придет в личный кабинет портала. За сутки можно зарезервировать не более 10 книг, бронь действует три дня, ее можно дважды продлить. Книги выдадут в библиотеке. Представители благотворительных фондов, некоммерческих и общественных организаций при регистрации должны указать наименование, ИНН, ОГРН и контактные данные. Для них доступна бронь до 100 книг в сутки. Заказ потребуется забрать из библиотеки в течение 14 календарных дней после подтверждения.

Мосприрода реализует акцию «Книжный круговорот». Горожане могут отдать, получить или обменять книги в экоцентрах «Экошкола “Кусково”», «Конный двор», «Воробьевы горы». При обмене во всех пунктах действует правило «сколько книг принесли — столько забрали». Кроме того, в природно-историческом парке «Кузьминки-Люблино» открыта «Лесная библиотека» — при входе в вольерный комплекс и дендросад стоит большой книжный шкаф, где можно выбрать издание по интересам, а взамен принести уже прочитанное.

Пункт буккроссинга есть и в экоцентре «Яуза» в Юрловском проезде. Он работает со вторника по воскресенье на прием, выдачу и обмен книг.

Место для обмена книгами есть также во всех центрах госуслуг столицы. Также доступны произведения в электронном формате, получить их можно, отсканировав специальный QR-код. Москвичам предлагают популярные произведения классиков и современных авторов, список регулярно обновляется.

Книги — детям

Фонды библиотек пополняют в рамках проекта закупки современной детской литературы. Ежегодно Центральная городская детская библиотека имени А.П. Гайдара составляет каталог «100 лучших новых книг для детей и подростков». Опираясь на него, для читален заказывают комплекты изданий. С 2018 года закупили более 110 тысяч книг и свыше 500 наименований, среди которых «Превращения елочной Маши» Ольги Лукас, «Летающие зонтики» Юлии Симбирской, «Держиоблако» Анастасии Строкиной, «Шайло» Филлис Нейлор, «Повнимательнее, Картер Джонс!» Гэри Шмидта. Только в 2022 году столичные библиотеки приобрели почти 21 тысячу изданий.

Кроме того, Гайдаровка реализует проект «Первоклассный читатель». Первоклассники, их родители и учителя получают информацию о списке литературы, клубах и студиях при библиотеках, а также могут скачать читательский дневник. Акция традиционно начинается 1 сентября, к этой дате читальни организовывают праздничные программы, а сотрудники библиотек по приглашению могут поздравить первоклашек прямо в школе.

В течение учебного года образовательные учреждения Москвы могут подать заявку на проведение мероприятий для своих учеников. Ребята могут посетить экскурсии по библиотекам, интерактивные занятия, посвященные творчеству известных писателей, обзоры литературы по разным темам. В 2022 году в рамках проекта прошло более 500 встреч, в которых приняли участие свыше 17 тысяч детей. Ученики 446 первых классов из 169 школ побывали на мероприятиях более чем в 100 библиотеках.

Увлекать детей чтением помогает ежегодная акция «Московская неделя детской книги». Библиотеки проводят обзоры книжных новинок, мастер-классы с художниками-иллюстраторами, громкие чтения, театрализованные представления и многое другое. В этом году мероприятия проходили с 25 марта по 2 апреля в 155 читальнях. Их посетили 225 тысяч человек.

Для школьников действует проект «Учебный день в библиотеке». Ученики с первого по 11-й класс и студенты колледжей изучают основы проектной деятельности по специальной программе: учатся организовывать работу в группах, искать и анализировать информацию, находить оригинальные идеи, ставить задачи, заниматься планированием, создавать собственные оригинальные проекты. Для них работают площадки более 100 библиотек и культурных центров, а также тематический онлайн-сервис. В конце учебного года ребята защищают проекты и получают сертификаты.

В центрах «Мои документы» с 1 июня при оформлении свидетельства о рождении родителям вручают специальные буклеты «Метр с книжкой». В них много полезной информации о том, как и когда читать с ребенком от рождения до семи лет. Также есть советы родителям по созданию комфортной для чтения атмосферы и развитию у ребенка любви к чтению.

О книгах и библиотеках — в фондах Главархива

Главархив Москвы выпускает специальные издания с использованием архивных материалов. В последние годы они выходят в электронном формате и размещаются в виртуальном музее «Москва — с заботой об истории» в разделах «Библиотека» разных залов.

В зале «1941–1945 годы» опубликовано 49 изданий, 30 из которых — редкие книги, изданные в военное время. В них содержатся обращения, приказы Иосифа Сталина, сводки Совинформбюро и другие документы. Дополняют их художественные и фотоальбомы. В зале «1950–2000 годы» пользователи найдут электронные издания о жизни города. Здесь есть сборник о традициях гостеприимства «Москва хлебосольная», рассказы и воспоминания горожан «Слово об отце», а также книги о писателях-классиках «А.С. Пушкин и Москва», «Н.В. Гоголь и Москва», «И.С. Тургенев. Московские страницы биографии» и другие.

Кроме того, среди электронных изданий Главархива выделяется книга «В памяти моей Москва». Это сборник с воспоминаниями москвичей о жизни в городе в ХХ веке — их детстве, юности, учебе, работе и городе. Она подготовлена по результатам конкурса мемуаристов — участников проекта «Московское долголетие».

В этом году вышел также фотоальбом «Библиотеки в России» в разделе «Медиатека» виртуального музея. В нем собраны архивные снимки известных фотографов, отражающие повседневную работу библиотек Москвы и Московской области прошлых веков.

Программы летнего чтения и «Электронекрасовка»

В теплое время года в городских парках работают летние читальни. По сути, это мини-библиотеки на открытом воздухе, где можно получить единый читательский билет, взять понравившуюся книгу или почитать прямо под сенью деревьев, а также проконсультироваться с библиотекарями. Каждые выходные в летних читальнях проводят творческие мастер-классы, лекции и подвижные игры для взрослых и детей. Также есть отдел буккроссинга.

Прививать детям любовь к чтению во время каникул помогает программа летнего чтения. Дети и подростки могут заключить с библиотекой специальный договор и пообещать прочесть определенное количество книг с 1 июня по 31 августа. Участники ведут читательские дневники. Узнать условия акции, скачать дневник и изучить список литературы можно на сайте Центральной городской детской библиотеки имени А.П. Гайдара. Итоги подведут до 24 сентября, самым активным читателям вручат сертификаты.

Столичный Департамент культуры реализует проект по приобретению книг — лауреатов и номинантов литературных премий для московских библиотек. Фонды пополняют победители таких литературных премий, как «Национальный бестселлер», «Книга года», «Большая книга», «Ясная Поляна», «Просветитель», «Деловая книга года в России», «Лицей» и «НОС». Список книг может дополняться и меняться исходя из предпочтений читателей. С 2017 года в рамках акции закупили более 90 тысяч экземпляров таких изданий.

Центральная библиотека имени Н.А. Некрасова делает доступными редкие коллекции книг, периодики и изобразительных материалов. Посетители могут изучить уникальные издания, послушать лекции и подкасты, узнать о редких находках через тесты, игры, шпаргалки и статьи. В рамках проекта по оцифровке в электронный формат перевели более 80 тысяч изданий.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI