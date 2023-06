Завершается восстановление потолочной живописи в павильоне № 15 «Радиоэлектроника и связь» на ВДНХ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Специалисты завершают реставрацию живописных полотен в павильоне № 15 «Радиоэлектроника и связь» на ВДНХ, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Продолжаются масштабные ремонтно-реставрационные работы в павильоне № 15 “Радиоэлектроника и связь”, который является объектом культурного наследия федерального значения. Главная задача — максимально вернуть сооружению исторический облик, — отметил заммэра. — В настоящее время завершено раскрытие живописных полотен на потолках залов Саратовской области и Чувашской АССР, подходят к финалу работы в залах Куйбышевской и Ульяновской областей».

Живопись была скрыта под слоем краски более 60 лет, ее закрасили после перепрофилирования павильона в 1959 году. Тогда же при установке крепления новых светильников холсту и живописному слою нанесли повреждения.

Петр Бирюков пояснил, что информация о потолочных полотнах сохранилась в архивах, специалисты обнаружили оригиналы при проведении ремонтно-реставрационных работ. Они выполнены казеиново-масляной темперой на льняных холстах и наклеены на штукатурное основание. В Саратовском и Куйбышевском залах изображения обрамляет лепной декор.

«Раскрытие авторской живописи — процесс достаточно сложный и трудоемкий, специалисты проводят такие мероприятия только вручную, крайне осторожно и небольшими участками, строго соблюдая определенную методику», — отметил глава комплекса городского хозяйства.

Отреставрированные полотна укроют на время пыльных работ в павильоне. Затем их покроют защитным слоем специального лака.

Завершить восстановление павильона № 15 «Радиоэлектроника и связь» планируют в этом году.

