Два жилых корпуса построили по программе реновации в Зеленограде

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

По программе реновации в Зеленограде ввели в эксплуатацию два жилых корпуса по адресу: Солнечная аллея, корпус 935, рассказал руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

В корпусах 180 квартир: 37 однокомнатных, 116 двухкомнатных и 27 трехкомнатных. Внутренняя отделка полностью соответствует стандартам программы реновации, утвержденным постановлением Правительства Москвы. Три квартиры оборудовали для маломобильных жителей: расширили коридоры и дверные проемы, установили специальную сантехнику.

Корпуса имеют подземные автостоянки. Первые этажи облицованы темно-серой клинкерной плиткой, а вход оформлен витражным остеклением. Также на фасадах домов подготовили места для кондиционеров.

Для удобства маломобильных жителей и родителей с колясками входы расположили на одном уровне с поверхностью земли. Плитка с шероховатой поверхностью не даст поскользнуться в любое время года.

В лифтах есть визуальные и тактильные средства информации. В вестибюле оборудуют комнату для хранения велосипедов и колясок, кладовую для хранения уборочного инвентаря, а в отдельной зоне разместят почтовые ящики.

На прилегающей территории установили спортивные и детские площадки, площадку для отдыха, высадили деревья и кустарники, разбили газон.

«Всего в Зеленограде новые квартиры по программе реновации получат жители 34 сносимых домов, для начала переселения подобраны девять площадок», — сообщил Рафик Загрутдинов.

Сергей Собянин сообщил, что темпы расселения по программе реновации за год увеличились в два раза

Москва занимает лидирующие позиции среди регионов России по темпам и объемам строительства. Только за последние пять лет в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилья в Москве вырос в два раза — с трех до пяти — семи миллионов квадратных метров в год. По итогам прошлого года в городе построили около 6,9 миллиона квадратных метров жилья.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. В нее вошло 5175 домов — более 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров, в которых живет почти миллион москвичей.

Стартовые площадки для строительства во всех округах города расположены максимально близко к пятиэтажкам, включенным в программу реновации.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI