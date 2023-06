В столице наградили победителей Московского фестиваля школьных театров «Живая сцена»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Завершился первый Московский фестиваль детских и молодежных театров «Живая сцена», который проходил в рамках работы Содружества школьных театров Москвы. Церемония награждения прошла в театре «Геликон-опера». Перед юными артистами и их наставниками выступили звезды российской эстрады и деятели искусств.

Награды победителям вручила Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

«Очень здорово, что я сегодня могу находиться здесь, на сцене, среди вас и буквально чувствовать энергию молодости, драйва, таланта, которые исходят от вас. Вы все большие молодцы! Ребята, которые делают первые, но очень уверенные шаги на сценах. Ваши преподаватели и наставники вкладывают в вас свою душу, энергию и верят, что вы вырастете настоящими великими актерами. И родители, которые поддерживают вас в вашем выборе. Умение рассказать историю так, чтобы в нее поверили люди, передать чувства и эмоции, прожить роль и заставить человека сопереживать очень сложно. Но у всех, кто выступал на этой сцене, все получилось: и у участников, и у призеров, и, самое главное, у победителей. Я поздравляю вас с победой, ребята!» — отметила Анастасия Ракова.

В фестивале приняли участие свыше 13 тысяч школьников и студентов колледжей в составе более 400 детских и молодежных театров. В финал вышло 18 спектаклей, открытые показы которых состоялись в апреле на лучших творческих площадках Москвы, их посмотрели более шести тысяч горожан и гостей столицы.

Конкурс в рамках фестиваля проходил по двум направлениям. В «Школьной Мельпомене» опытные творческие коллективы рассказывали о своих студиях и представляли постановки в номинациях «Драматический спектакль» и «Музыкальный спектакль». Номинация «Благосклонная Талия» создана для театральных образовательных пространств, которые играют спектакли только на школьной сцене и еще на пути к созданию постановок для зрителей и жюри.

Первое место в номинации «Драматический спектакль» направления «Школьная Мельпомена» завоевали театральные коллективы из школы № 937 имени Героя Российской Федерации А.В. Перова со спектаклем «Вовка в тридевятом царстве», школы № 1329 со спектаклем «В ритме “Бугги”» и театра «Фантазеры» центра развития творчества детей и юношества «Гермес» с произведением «Под управлением любви».

Первое место в номинации «Музыкальный спектакль» направления «Школьная Мельпомена» получили участники школьного театра «Олимп» из школы № 1466 имени Надежды Рушевой со спектаклем «Я млада-то была».

Первое место в направлении «Благосклонная Талия» взял коллектив «Галлагрант» центра детского творчества «Свиблово», второе — юные москвичи из театральной студии «Шум за сценой» школы № 281, а третьими стали участники театра «Остров сокровищ» школы № 45 имени Л.И. Мильграма.

Призеры и победители фестиваля получили сувенирные кубки, памятные худи и футболки с символикой фестиваля.

В отдельной номинации был отмечен народный артист России художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков за поддержку проекта «Содружество школьных театров».

В Содружество школьных театров Москвы входит более 560 детских и молодежных театров, оно объединяет свыше 15 тысяч детей и 800 педагогов.

У каждого театра — участника содружества есть возможность получить консультацию наставников. В их числе профессиональные педагоги и мастера театрального искусства: режиссер Юрий Ляхов, актриса Ксения Несвяченая, режиссер Александр Муриев, артист театра и кино Михаил Лукин и другие. Они помогают в подборе пьес, разработке творческих решений, соответствующих возрасту школьников-актеров, выстраиванию работы педагога с труппой. С января этого года наставники провели более 140 консультаций для педагогов и мастер-классов для обучающихся.

Как посмотреть школьный спектакль

У Содружества школьных театров Москвы есть официальный портал, объединяющий информацию о всех его участниках. Визитные карточки творческих объединений можно найти в разделе «Театры». Анонсы и информацию о спектаклях публикуют в разделе «Афиши». Чтобы попасть на показ, нужно кликнуть на афишу и заказать бесплатный билет.

Руководители и участники театральных студий регистрируют на портале творческие объединения, следят за анонсами молодежных спектаклей и обращаются за консультациями к экспертам.

