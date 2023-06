В сервисе «Библиотеки Москвы» появились персонализированные рекомендации для читателей

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Сервис «Библиотеки Москвы» теперь может рекомендовать книги пользователям исходя из их предпочтений. Персональная подборка литературы доступна на главной странице в разделе «Вам может понравиться».

«Рекомендательная система сервиса работает с использованием технологий искусственного интеллекта. Алгоритмы обучаются на основе информации о том, какие книги пользователь бронировал ранее или добавлял в избранное. Благодаря этому каждый получит персонализированный список изданий, сможет найти книги по интересам или открыть для себя новых авторов», — рассказали в столичном Департаменте информационных технологий.

У тех, кто еще не пользовался сервисом, в рекомендациях будет отображаться список самых популярных у других читателей изданий.

Понравившуюся книгу можно забронировать или добавить в избранное, чтобы не потерять и вернуться к ней позже. Сервис также позволяет перенести срок возврата книги в библиотеку, узнать, где есть в наличии нужное издание, подобрать читальню рядом с домом, местом работы или учебы, отслеживать новые поступления в фонды и воспользоваться другими полезными опциями.

В сервисе регулярно публикуют подборки произведений русских и зарубежных классиков, научной литературы, публицистики, книг о воспитании детей, кулинарии и путешествиях. На сайте можно найти и другие тематические подборки: например, книг, которые можно взять в дорогу, детективов или изданий для тех, кто ищет вдохновения и внутреннего спокойствия.

Чтобы воспользоваться сервисом, необходим единый читательский билет. Его можно оформить на mos.ru или в любой городской библиотеке, взяв с собой паспорт.

Забронированную с помощью сервиса книгу подготовят к выдаче в течение трех дней, после чего пользователя будет еще три дня, чтобы забрать свой заказ. В кабинете читателя в сервисе можно найти информацию обо всех забронированных книгах, узнать, какие издания находятся у него сейчас и когда их нужно вернуть, а также продлить срок возврата.

