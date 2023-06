Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Специалисты обновили более двух километров газовых сетей низкого давления в районе Волоколамского и Иваньковского шоссе. Работы в местах пересечения транспортных артерий проводились без перекрытия движения и отключения потребителей от подачи газа.

«Реконструкция газопроводов началась в январе 2022 года. За время проведения работ стальные газопроводы были заменены на полиэтиленовые. Они прослужат более 40 лет и обеспечат надежное газоснабжение жилого фонда района Покровское-Стрешнево и ряда социальных и административных учреждений», — рассказал генеральный директор АО «Мосгаз» Гасан Гасангаджиев.

Бестраншейный метод позволил провести реконструкцию с минимальными разрытиями. Для этого специалисты пробурили пилотную скважину, а затем увеличивали диаметр тоннеля расширителем до нужных размеров. Бестраншейные технологии стали важной частью городского хозяйства. Благодаря им все необходимые работы проходят комфортно для москвичей, в том числе без остановки движения транспорта.

На пересечениях с автомобильными дорогами, проездами и другими инженерными сооружениями подземные газопроводы принято прокладывать в футлярах. Например, в ходе протяжки газопровода через Волоколамское шоссе сначала производилась протяжка футляра из композитного пластика, а затем самой трубы. Общая длина пересечения дороги с газопроводом составила 180 метров. Преимущество футляра в том, что он воспринимает давление грунта и подвижные нагрузки от транспорта. После укладки трубопровода специалисты герметично уплотняют концы футляра.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI