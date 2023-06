Алексей Боровков выступил на сессии «Комплексный подход в разработке систем анализа и инженерных расчетов (САЕ)» на ЦИПР-2023

Source: MIL-OSI Russian Language News

С 31 мая по 2 июня в Нижнем Новгороде прошла конференция «Цифровая индустрия промышленной России». Мероприятие стало главной площадкой для обсуждения вопросов цифровой экономики страны, в частности цифровой трансформации общества и ключевых отраслей промышленности. Ежегодно в конференции принимают участие представители Правительства России, крупного и среднего бизнеса, науки и образования, а также других сфер.

2 июня в рамках деловой программы ЦИПР-2023 состоялся круглый стол «Комплексный подход в разработке систем анализа и инженерных расчетов (САЕ)», на котором выступили представители промышленности и образования, а также разработчики отечественных САЕ-систем (Computer Aided Engineering). Участники дискуссии обсудили основные потребности промышленности в САЕ-системах, трудности, с которыми сталкивается отрасль при переходе на отечественные решения, инфраструктурное оснащение промышленности для проведения суперкомпьютерного моделирования и многое другое.

Ключевым спикером сессии «Комплексный подход в разработке систем анализа и инженерных расчетов (САЕ)» стал руководитель Комитета по проведению научно-технической экспертизы реализации «дорожных карт» по развитию высокотехнологичных направлений «Новое индустриальное программное обеспечение» и «Новое общесистемное программное обеспечение», проректор по цифровой трансформации СПбПУ, руководитель Передовой инженерной школы (ПИШ) СПбПУ «Цифровой инжиниринг» Алексей Боровков.

Приветственной речью открыл сессию директор департамента цифровых технологий Министерства промышленности и торговли России Владимир Дождев. Спикер отметил актуальность и значимость обсуждения тематики дискуссии в рамках реализации стратегии цифровой трансформации экономики страны.

Учитывая задачи, которые стоят сегодня перед промышленностью, и то, как мы должны бережно относиться к времени, кадрам и любым другим ресурсам, безусловно, тематика оптимального рационального использования имеющихся у нас заделов, продуктов и решений по направлению САЕ, математического моделирования, имитационного моделирования — это одна из флагманских задач, закрепленных как приоритет в стратегии цифровой трансформации промышленности, утвержденной правительством России. У нас очень сильная математическая школа, прикладная наука, компетентные перспективные команды на ключевых промышленных предприятиях. Все это в комплексе должно работать над достижением стратегической цели — перехода к технологии виртуальных испытаний , — отметил в приветственной речи Владимир Дождев.

С докладом на тему научно-технического сопровождения дорожной карты «Новое индустриальное программное обеспечение» выступил Алексей Боровков. Спикер начал с определения высокотехнологичного направления «Новое индустриальное программное обеспечение», отметив, что это совокупность информационных систем, обеспечивающих ключевые производственные процессы современных предприятий из всех секторов экономики, которые создают прорывные инновации в производстве и сфере услуг и радикальные изменения в процессах промышленного производства.

Раскрывая тему проведения научно-технической экспертизы, Алексей Боровков отметил: Минцифры выбрало перечень экспертных организаций в целях развития отельных высокотехнологичных отраслей. По направлению «Новое индустриальное программное обеспечение» вошли две структурные организации под моим руководством — Центр компетенций НТИ «Новые производственные технологии» СПбПУ и Инфраструктурный центр НТИ по направлению «Технет» СПбПУ. Разработаны положения регламента экспертизы на все программы, проекты и выделяемые средства по всем направлениям, начиная от искусственного интеллекта и заканчивая перспективными космическими системами и сервисами. Спустя год после запуска большой программы по импортозамещению начала формироваться структура, связанная с научно-технической экспертизой .

Алексей Иванович также сообщил, что эксперты СПбПУ провели сравнительный анализ функциональных характеристик зарубежных и российских CAE-систем, после чего был подготовлен экспертно-аналитический доклад «Функциональные характеристики отечественных систем инженерного анализа».

Напомним, что представители ПИШ СПбПУ традиционно участвуют в деловой программе конференции ЦИПР. В 2022 году Алексей Боровков принял участие в экспертной сессии «Проприетарные решения vs free software: какой потенциал хранят в себе вузы для цифрового прорыва?» . Также на стенде выставочного пространства форума была представлена единственная отечественная разработка, предназначенная для создания и производства в кратчайшие сроки глобально конкурентоспособной высокотехнологичной продукции в различных отраслях на основе цифровых двойников — цифровая платформа по разработке и применению цифровых двойников CML-Bench ® .

