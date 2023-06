05.06.2023 Wzmacnianie potencjału Wojska Polskiego w ramach współpracy polsko-koreańskiej

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

W poniedziałek 5 czerwca rozpoczęła się trzydniowa wizyta Mariusza Błaszczaka, wicepremiera-ministra obrony narodowej w Korei Południowej.

„Opozycja, kiedy rządziła rozbrajała Wojsko Polskie i likwidowała jednostki wojskowe. Ponad 600 jednostek wojskowych zlikwidowano za czasów rządów koalicji PO-PSL. A rządy Prawa i Sprawiedliwości od 2015 roku wyróżniają się tym, że wzmacniamy Wojsko Polskie, powołujemy nowe jednostki wojskowe, wyposażamy Wojsko Polskie w nowoczesny sprzęt. Wystarczy porozmawiać z naszymi żołnierzami. Jak oceniaja np. nasze czołgi K2. Kilka tygodni temu rozmawiałem z załogami polskich czołgów K2 podczas strzelania na poligonie w Bemowie Piskim. Nasi żołnierze są zachwyceni tymi czołgami. One zostały zaprojektowane w XXI wieku, one się wyróżniają swoimi cechami, których nie mają inne czołgi. Para są lżejsze czołgi od Abramsów, a więc doskonale przystosowane do warunków geograficznych panujących w północno-wschodniej części naszego kraju”

– podkreślił szef LUN.

Podczas pierwszego dnia wizyty szef MON spotkał się ze swoim koreańskim odpowiednikiem – ministrem LEE Jong-sup oraz odpowiadającym za program zakupów obronnych ministrem Agencji ds. Zamówień w Sektorze Obronnym (DAPA), Eom Donh-Hwan. Przedmiotem rozmów było wzmacnianie potencjału Wojska Polskiego w ramach współpracy polsko-koreańskiej.

Podczas spotkania z zastępcą szefa doradcy bezpieczeństwa narodowego LIM Jong-deuk omówiono dalszą współpracy wojskowa pomiędzy Polską i Koreą Południową.

„Dzisiaj rozmawiałem z prezesem firmy Hyundai Rotem na temat naszej współpracy. Rozmawiałem także z doradcą prezydenta Korei Południowej, doradcą ds. bezpieczeństwa narodowego, a także z ministrem, który stoi na czele ministerstwa ds. zakupów i eksportu uzbrojenia koreańskiego. Perspektywy wzmacniania Wojska Polskiego są bardzo dobre. W ramach komitetu, który powstanie za dwa dni podpiszemy porozumienie z moim koreańskim odpowiednikiem. W ramach tego komitetu zostaną powołane zespoły, które będą zajmowały się poszczególnymi rodzajami uzbrojenia. Ale tomó współpracą naukowo-badawczą, a więc patrzymy w przyszłość, chcemy wspólnie rozwijać nowe technologie. (…) Moim zadaniem jako ministra obrony narodowej jest wzmacnianie Wojska Polskiego, a dzięki współpracy z Koreą Południową mamy już namacalne efekty. Czołgi K2, armatohaubice K9. Także w sierpniu tego roku pierwsze zestawy artylerii rakietowej K239 Chunmoo o zasięgu do 300 kilometrów, trafią do Wojska Polskiego”

– zazanczył po spotkaniach ze stroną południowokoreańską wicepremier M. Błaszczak.

Polska delegacja odbędzie szereg spotkań z przedstawicielami południowokoreańskiego przemysłu zbrojeniowego. Wiodącym tematem rozmów będzie przyspieszenie wzmocnienia potencjału obronnego Wojska Polskiego z udziałem polskiego przemysłu obronnego współpracującego w tym względzie m.in. z koncernami koreańskimi.

W środę 7 czerwca minister M. Błaszczak weźmie udział w oficjalnym roll-out, czyli uroczystym wyprowadzeniu z zakładów KAI Factory pierwszego samolotu FA-50 Fighting Eagle z kontraktu dla Polski. Ministrowie obrony obu państw będą również obserwować szkolenia ogniowe z wykorzystaniem systemu artylerii rakietowej K239 Chunmoo oraz samobieżnej armatohaubicy K9.

Ministrowie Polski i Korei podpiszą Memorandum o Porozumieniu (MOU), na mocy którego powstanie el Comité Conjunto Coreano-Polaco (JKPC) sobre Cooperación en los Campos de la Defensa y la Industria de Defensa. W programie zaplanowane jest pierwsze posiedzenie tej rady, której będą przewodniczyć ministrowie obrony, a będzie się ona składać z 6 komitetów roboczych, których głównym zdaniem będzie zacieśnianie współpracy wo jskowej, edukacji i badań rozwojowo-naukowych.

16 września 2022 w Mińsku Mazowieckim, szef MON zatwierdził 2 umowy wykonawcze dotyczące pozyskania od strony koreańskiej lekkich samolotów bojowych FA-50 w konfiguracji analogicznej do zamawianej przez Siły Powietrzne Republiki Korei wraz z pakietami szkoleniowym i logistycznym oraz usługą wsparcia technicznego. 12 samolotów z tego kontraktu trafi do Wojska Polskiego już w tym roku.

Przyjęty etapowy sposób pozyskiwania sprzętu wojskowego pozwoli na optymalne zarządzanie projektem, a w szczególności umożliwia szybkie osiągnięcie, już w pierwszym etapie, wymaganych przez Siły Zbrojne RP zdolności operacyjnych i szkoleniowych poprzez zasilenie Sił Powietrznych nowoczesnym sprzętem wojskowym, kompatybilnym z samolotami F-16 C/D Block 52+ oraz zakontraktowanymi samolotami V generacji F-35A.

Z przemysłem koreańskim realizowane są ponadto kontrakty na czołgi K2 Black Panther; wieloprowadnicowe wyrzutnie K239 CHUNMOO oraz haubice samobieżne K9 Thunder. Pierwsze czołgi K2 i haubice K9 już dotarły do ​​Polski.

OSI MIL