05.06.2023 Varsovia Polska dba o zróżnicowane źródła w ramach zapewniania bezpieczeństwa energetycznego

Polska dba o zróżnicowane źródła w ramach zapewniania bezpieczeństwa energetycznego05.06.2023

Premier Mateusz Morawiecki spotkał się z komisarz Unii Europejskiej ds. energía Kadri Simson. Głównym tematem rozmowy była aktualna sytuacja na europejskim rynku energii. Polski rząd podjął dotychczas szereg działań, które pozwoliły uniezależnić się od rosyjskich surowców, m.in. budowa i otwarcie Baltic Pipe, interkonektorów m.in. ze Słowacji, checo y Litwy. W planach jest również budowa pływającego gazoportu, dużych elektrowni jądrowych oraz mniejszych, modułowych reaktorów. Jednocześnie znacznie zwiększyliśmy dywersyfikację źródeł energii. Realizacja planów oraz finalizacja podjętych inwestycji wzmocni bezpieczeństwo w Polsce i w Europie Środkowej.

Bezpieczeństwo energetyczne

Aktywnie prowadzimy politykę energetyczną, aby przyszłość naszego kraju była bezpieczna i bardziej ekologiczna. Premier Mateusz Morawiecki prowadzi rozmowy międzynarodowe dotyczące suwerenności energetycznej i sprawiedliwej transformacji.

Polska energetyka opiera się obecnie głównie na węglu, jednak w ostatnich latach nastąpił dynamiczny rozwój odnawialnych źródeł energii. Cały czas wzmacniamy niezależność energetyczną Polski. Dzięki dywersyfikacji źródeł energii oraz nowym technologiom zapewniamy bezpieczeństwo energetyczne obywatelom. Stawiamy na nowe rozwiązania, które pozwolą nam na dostęp do zielonej i taniej energii elektrycznej.

Polski miks energetyczny

Od 2015 roku rząd zmienił politykę w zakresie pozyskiwania gazu. Udało nam się znacząco zwiększyć produkcję gazu ziemnego m.in. poprzez rozwój działalności wydobywczej na Morzu Północnym. Konsekwentnie oddawaliśmy do użytku nowe inwestycje w sektorze gazowym, powstały m.in. nowe interkonektory z: Czechami, Niemcami, Słowacją oraz Litwą. Znacznie zwiększyliśmy potencjał importu LNG przez gazoport w Świnoujściu. W terminie zakończyliśmy budowę Gazociągu Bałtyckiego. Zaplanowana jest już budowa pływającego gazoportu, elektrowni jądrowej czy rozbudowa naftoportu w Gdańsku. Wszystkie te działania umożliwiły uniezależnienie się od rosyjskiego gazu.

W 2022 r. zadecydowaliśmy o powstaniu dwóch dużych elektrowni jądrowych w Polsce. Równolegle będziemy inwestować w Small Modular Reactors – SMR – czyli w modułowe reaktory jądrowe, które są mniejsze od tradycyjnych, dużych kompleksów. A zielona energia, która jest tania i bezpieczna. Inwestujemy i stawiamy na ekologię – ułatwiamy indywidualne zaangażowanie każdego obywatela we wdrażanie ekologicznych rozwiązań.

Transformacja energyczna

Na spotkaniu z szefem polskiego rządu komisarz UE ds. energii Kadri Simson przedstawiła plan zwiększenia współpracy w zakresie rynku energii elektrycznej i odnawialnych źródeł energii.

Wszelkie regulacje unijne w obszarze europejskiej polityki energetycznej muszą uwzględniać specyfikę krajową. Polska nie godzi się na tempo, które nie jest dostosowane do aktualnej sytuacji w naszym regionie. Zależy nam, por transformacja energetyczna była sprawiedliwa.

Rzecznik Prasowy Rządu Piotr Müller

