Hardware cuántico superconductor

Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Instituto de Física y Tecnología de Moscú – Московский физико-технический институт –

С 31 июля по 5 августа 2023 года в Санкт-Петербургском отделении Математического института им. B. A. Стеклова РАН пройдет третья международная школа «Обработка квантовой информации в сверхпроводн иковых системах».

Школа предназначена для молодых ученых и начинающих исследователей в области физики, кванто вой инженерии, квантовых вычислений и в смежных областях. К участию приглашаются аспиранты, а также студенты магистратуры и старших курсов бакалавриата, о бучающиеся по физико-математическим направлениям подготовки.

В программе — в области квантовых вычислений, SQH-2023.

Основные направления школы:

– Математические алгоритмы для квантовых вычислений– Квантовые вычисления на основе сверхпроводни ков– Применение цифровой сверхпроводящей электроники в квантовых вычислениях– Нейроморфные вычис ления– Структуры на основе новых джозефсоновских переходов– Явления квантового проскальзывания ф азы– Топологические явления в сверхпроводимости– Спиновые и классические неравновесные системы

Регистрация на очное участие в школе открыта до 30 июня, на онлайн-участие — до 15 июля. Регистрация и подробности доступны на сайте.

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