Университетское образование: новые возможности для суверенитета страны

1 и 2 июня 2023 года в Санкт-Петербурге прошла VI Национальная научно-методическая конференция с международным участием под названием «Архитектура университетского образования: новые возможности образования для суверенитета России». Первый день работы прошел в Президентской библиотеке, второй — на площадке Санкт-Петербургского государственного экономического университета. Уникальная по своему масштабу и значимости конференция уже стала авторитетной площадкой для дискуссий и выработки эффективных решений. В этом году программа включала пленарную дискуссию, работу 11 тематических дискуссионных площадок, серию образовательных марафонов в формате программ дополнительного профессионального образования и мастер-классов, а также молодёжный блок, выставочную и культурную программы.

Актуальная задача конференции 2023 года — выработка и обсуждение комплекса принципиальных решений по ключевым направлениям трансформации архитектуры университетского образования. Сейчас важно повышать качество образования и проектировать «опережающие» образовательные программы в условиях формирующейся новой национальной модели подготовки кадров для суверенной России. Также необходимо помнить об эффективных коллаборациях с бизнесом и организациями, занимающими активную позицию в образовательном пространстве и выступающими катализаторами перемен.

В работе дискуссии «Будущее высшего образования» в качестве эксперта приняла участие проректор по образовательной деятельности СПбПУ Елена Разинкина.

Университетское образование — это не только подготовка высокопрофессиональных кадров, но и формирование личности, инициативных граждан, способных адекватно относиться к происходящим в мире и стране событиям. Ключевым же критерием оценки деятельности вуза бесспорно является качество подготовки выпускника, его востребованность на рынке труда, уровень заработной платы , — отметила Елена Михайловна.

В открытой дискуссии «Как использовать данные проекта „Центры компетенций“ АНО „Россия — страна возможностей“ для развития универсальных компетенций студенчества» приняла участие Елена Зима, директор Центра оценки и развития компетенций СПбПУ. Участники дискуссии обсудили различные подходы к решению задач признания результатов оценки и дальнейшего развития универсальных компетенций у обучающихся на основе использования представленных аналитических данных.

Во второй день работы конференции состоялось учредительное заседание и координационное совещание Ассоциации Центров карьеры вузов минерально-сырьевого и топливно-энергетического комплексов «Энергия карьеры». Ключевыми целями создания Ассоциации стали содействие в трудоустройстве и создание благоприятных условий развития карьеры обучающихся и выпускников, а также содействие формированию резерва талантливой молодежи и кадров для ключевых отраслей экономики страны, прежде всего в МСК и ТЭК. Как организация-соучредитель СПбПУ будет возглавлять рабочую группу Ассоциации, отвечающую за формирование компетентностного профиля выпускника.

«В рамках проекта «Центры компетенций» АНО «Россия — страна возможностей» в Политехе создан единственный в России корпоративный Центр оценки и развития компетенций в интересах ПАО «Газпром», —отметила Елена Зима. — «Несмотря на недолгую историю существования центра, у нас уже есть успешный опыт оценки и развития универсальных компетенций студентов, который может быть использован для реализации доверенной нам амбициозной задачи деятельности Ассоциации».

