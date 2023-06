Студенты СПбГАСУ стали дипломантами конкурса «Архдебют-2023»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет –

В мае были подведены итоги V Международного конкурса курсовых проектов бакалавров, специалистов, магистрантов в области градостроительства, архитектуры, дизайна и декоративно-прикладного искусства «Архдебют-2023».

Организаторами конкурса выступили Институт архитектуры и дизайна Сибирского федерального университета, на базе которого проводилось мероприятие, Витебский государственный университет им. П. М. Машерова (Республика Беларусь), Союз архитекторов России, Союз дизайнеров России и Союз реставраторов России.

Архитектурный факультет СПбГАСУ направил на конкурс 68 работ, которые получили высокую оценку: два гран-при, 27 дипломов I степени, 29 дипломов II степени, девять дипломов III степени, один диплом участника.

Проект Максима Колосова. Открыть в большом разрешении

Максим Колосов

Работа Максима Колосова (студента четвёртого курса бакалавриата) «Жилой квартал и его элементы» удостоилась гран-при в номинации «Градостроительство», профиль «Планировка городских и сельских территорий, градостроительные комплексы» (бакалавриат). Научные руководители Максима – доценты кафедры градостроительства Михаил Виленский и Ксения Веретенникова, ассистент Елена Карпенко.

«Зачастую в современных жилых кварталах людей окружает среда, в которой некомфортно находиться, нет каких-либо рекреационных зон – только высокоэтажные “муравейники” повсюду. Человек в такой обстановке чувствует себя подавленно», – полагает Максим Колосов.

Участок проектирования находится в Заневском городском поселении Всеволожского района Ленинградской области, с севера примыкая к Ленинградской улице, с юга – к реке Оккервиль. Студент стремился организовать комфортную среду для жизни человека и его перемещения внутри квартала, интегрировать различные общественные и рекреационные пространства в жилую застройку, обеспечить их гармоничное взаимодействие между собой.

Проект Илоны Либерман. Открыть в большом разрешении

Илона Либерман

Работа Илоны Либерман (первый курс магистратуры) «Проект многофункционального комплекса в структуре квартала “Ржевка-Пороховые”» получила гран-при в номинации «Архитектура» (магистратура). Научные руководители Илоны – доценты кафедры архитектурного проектирования Владлен Лявданский, Владимир Линов и Наталия Новоходская.

Илона направила на конкурс свою бакалаврскую дипломную работу. Участок проектирования располагается на востоке Санкт-Петербурга на берегах Охтинского разлива. Сегодня это промышленная зона. Несмотря на слабую инфраструктурную и транспортную обеспеченность, участок в перспективе имеет большой потенциал. Автор проекта предлагает создать здесь жилой квартал, включив в его структуру многофункциональный общественный центр. Внутри квартала предусмотрена комфортная среда, удовлетворяющая всем потребностям жильцов. Многофункциональный комплекс выполняет функцию главного общественного пространства квартала и сочетает в себе несколько функциональных зон: магазины, бизнес-центр, кинотеатр, выставочное пространство и библиотеку.

«В данный момент я обучаюсь на первом курсе магистратуры по направлению “Архитектура”. В планах – успешное написание и защита магистерской диссертации, а также участие в последующих архитектурных конкурсах», – рассказала Илона.

Проект Ольги Розовой. Открыть в большом разрешении

Ольга Розова

Обладательницей диплома I степени в номинации «Градостроительство» (магистратура) стала магистрантка первого курса Ольга Розова с проектом «Ландшафтная организация территории бывшей Суконной мануфактуры барона А. Л. Штиглица в Ивангороде» (руководитель – заведующая кафедрой истории и теории архитектуры Мария Гранстрем).

«Безусловно, было радостно узнать о высокой оценке моего проекта. Для меня это важная веха обучения», – поделилась Ольга.

Актуальная тема ревитализации бывших промышленных территорий вызывает большой интерес у ландшафтных архитекторов. Множество территорий ждут концепций нового использования. Одна из таких проблемных территорий – комплекс бывшей Суконной мануфактуры барона А. Л. Штиглица в Ивангороде Ленинградской области. Его специфика в том, что промышленные корпуса ещё в 1950-х гг. были перепрофилированы под жилые здания, но территория пока не соответствует современным представлениям о комфортной среде.

Автор проекта предложила ландшафтную организацию пространства вдоль старого, сухого русла реки Нарвы. Это место будут посещать не только жители ближайших микрорайонов, но и туристы. Запроектированы зоны отдыха, в бывшем шлюзовом корпусе расположилось кафе-библиотека, а арт-объекты подчёркивают память места.

Основными пользователями линейного пространства между жилыми домами по улице Текстильщиков должны стать местные жители. Ольга предложила оригинальное мощение, сочетающееся с зелёными полосами. Богатый растительный ассортимент подобран с учётом всесезонной декоративности.

Вдоль улицы Пасторова предполагается организовать зону для праздничных мероприятий и ярмарок, пространство для отдыха с рябиновым садом, а также детскую площадку.

Характерная особенность данной территории – достаточно крутой рельеф, подходящий к жилым домам со стороны улицы Пасторова. Ранее здесь был прорыт канал, который исторически использовался для вододействующих колёс. Семантикой места вдохновлена растительная композиция «Зелёный водопад», которая располагается на склоне. Для создания эффекта движения и лёгкости в данной композиции автором использованы разнообразные злаковые многолетники, основой растительного каркаса композиции служат хвойные кустарники.

Основная точка притяжения – это бывший газгольдер, который станет информационным центром. Вокруг него образована площадь, к ней подходят три луча. Здесь будут располагаться остановка общественного транспорта, кафе с террасой и вход на территорию бывшей льнопрядильной фабрики, над концепцией перепрофилирования которой также ведётся работа.

Научные руководители лучших курсовых проектов отмечены дипломами лауреатов.

«Архдебют» – один из крупнейших в России конкурсов студенческих работ в области градостроительства, архитектуры, дизайна и реставрации. В этом году на нём были представлены 1238 работ в сфере архитектуры, градостроительства, дизайна среды, реставрации архитектурного наследия, декоративно-прикладного искусства от обучающихся более 30 вузов. Студенты СПбГАСУ участвуют в конкурсе с 2021 г. и неоднократно удостаивались высших наград.

