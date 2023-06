Студенты ГУУ познакомили школьников с инновационным образованием в России

Source: MIL-OSI Russian Language News

В мае активисты студенческого научного кружка «Современные проблемы инноватики» провели интерактивные профориентационные занятия в старших классах нескольких общеобразовательных школ Подмосковья. В результате все три школы заключили договор о сотрудничестве и партнерстве с ГУУ.

В рамках мероприятия студенты подготовили и показали учащимся 10-11 классов интерактивные научно-практические семинары «Инновационное образование в России: креативное мышление и нестандартные решения». На занятиях представители ГУУ не только использовали мультимедийные средства, но и решали с учащимися креативные кейсы.

Программу выездной сессии под руководством доцента кафедры управления инновациями Инны Прохоровой разработали студенты 2 курса образовательных программ «Инноватика» и «Управление малым и средним бизнесом»: Валерий Афанасьев, Владислав Егоров, Денис Зиганшин, Ростислав Любарский, Александра Муляева, Виктор Южанин, Кристина Арабаджи.

Молодые люди самостоятельно продумали стратегию проведения занятия, процесс управления аудиторией, а главное – показали нестандартное и креативное мышление для формирования позитивного имиджа и образа менеджера по инновациям.

В результате совместного творчества родились несколько проектов, в которых студенты сумели сфокусироваться на различных аспектах главной особенности профессиональной деятельности – готовности идти вперед, вести за собой команду и принимать ответственность за нестандартные решения.

Сформировавшиеся команды провели по несколько занятий в параллелях 10-11 классов в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 им. Ю.А. Гарнаева с углубленным изучением отдельных предметов» города Жуковский, МБОУ «Одинцовская гимназия № 4», «Одинцовская средняя общеобразовательная школа №8».

В результате все три школы заключили договор о сотрудничестве и партнерстве с ГУУ, а студенты поделились своими впечатлениями от погружения в профессиональную деятельность по продвижению инноваций словами: «Это был сильный адреналин…».

