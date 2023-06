Сергей Путятинский вошел в список «ТОП-100 ИТ-лидеров» России

Source: MIL-OSI Russian Language News

Заместитель председателя правления Московского кредитного банка (МКБ) Сергей Путятинский вошел в сотню лучших участников рейтинга профессионального ИТ-сообщества Global CIO «ТОП-100 ИТ-лидеров». Церемония награждения состоялась 25 мая.

В конкурсе приняли участие генеральные директора компаний, IT-директора, руководители, возглавляющие цифровую трансформацию российских предприятий из различных отраслей, включая IT, тяжелую промышленность, транспорт и логистику, а также финансовый и государственный сектора.

Рейтинг проводится среди руководителей российских компаний, которые, по мнению профессионального сообщества, вносят наибольший вклад в развитие IT-отрасли и возглавляют процесс цифровой трансформации.

