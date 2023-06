Научные работы студентов и сотрудников НГУ высоко оценили на медицинском форуме в Санкт-Петербурге

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

На Всероссийской конференции с международным участием «Алмазовский молодежный медицинский форум 2023» в рамках конкурса научных работ были отмечены исследования студентов и сотрудников Новосибирского госуниверситета.

Так, студентка Института медицины и психологии В. Зельмана НГУ Ксения Проняева в секции «Кардиология: некоронарогенные заболевания» заняла 1 место с исследовательской работой на тему «Установление клинического значения генетического варианта p.Asn515del в гене MYBPC3 in vitro». Также Ксения стала абсолютным победителем финала конкурса научных работ форума.

— Цель моей работы заключается в установлении влияния генетического варианта p.Asn515del в гене MYBPC3 с неясным клиническим значением на формирование фенотипа гипертрофической кардиомиопатии в кардиомиоцитах in vitro, — рассказала подробнее Ксения. — В клетки линии ИПСК условно здорового донора с помощью системы CRISPR/Cas9 мы внесли желаемую делецию. Полученные после редактирования линии ИПСК, гомозиготные по делеции p.Asn515del в гене MYBPC3, вместе с ИПСК здорового донора были дифференцированы в кардиомиоциты. После этого мы измеряли площади кардиомиоцитов, так как это является одной из основных характеристик клеточных моделей гипертрофической кардиомиопатии. Было установлено, что клетки с делецией имели большую площадь по сравнению с клетками здоровых пациентов. Это свидетельствует в пользу патогенности данного варианта. Далее мы решили исправить данную делецию в ИПСК пациента. Это также было сделано с помощью системы CRISPR/Cas9.

Студентка также отметила, что этот подход может быть использован для установления клинического значения и других генетических вариантов. Кроме того, данная работа может внести вклад в изучение молекулярных механизмов развития гипертрофической кардиомиопатии. Исследование поддержано грантом РНФ № 22-15-00271.

Студентка ИМПЗ НГУ Софья Щербакова заняла 2 место в секции «Студенческое научное общество», где представила проект, реализуемый при поддержке студенческого объединения «Студенческий технопарк клубного типа Центра трансфера технологий и коммерциализации НГУ».

— Задача ЦТТК – помочь ребятам в привлечении инвестиций в проект, в привлечении компетенций ученых НГУ и институтов СО РАН для научного консультирования и научного руководства отдельными направлениями проекта, — сказал директор ЦТТК НГУ Александр Квашнин. — Центр помог студенческому стартапу ООО «ОнкоАналитика» выявить созданные в ходе НИОКР РИД, подготовить и подать заявку на регистрацию программы для ЭВМ, реализующей один из разработанных студентами алгоритмов.

В секции «Ядерная медицина: онкология и не только» кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник лаборатории бор-нейтронозахватной терапии Физического факультета НГУ Юлия Таскаева получила спецприз конкурса научных работ «За инновационную идею» и заняла 1 место в своей секции с работой на тему «Перспективность использования лития в нейтронозахватной терапии: анализ биораспределения и нефротоксичности лития на мышиной модели меланомы кожи», а ее коллега – научный сотрудник лаборатории БНЗТ ФФ НГУ Анна Касатова – заняла 3 место с работой «Оценка цитотоксичности и накопления различных солей лития в клетках меланомы кожи человека SK-Mel-28».

