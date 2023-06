Лучшие практики взаимодействия вузов и работодателей обсудили в НГУ

Source: MIL-OSI Russian Language News

С 30 мая по 2 июня в Новосибирском государственном университете состоялась VI международная конференция «Лучшие практики взаимодействия образовательных организаций и работодателей». Организаторы – Общероссийская ассоциация центров карьеры.

На протяжении пяти дней представители 25 вузов из 11 городов России, а также Казахстана и Кубы, участвовали в мероприятиях, посвященных теме экспорта образования и содействию трудоустройству выпускников вузов. Участниками мероприятия стали руководители и специалисты региональных органов исполнительной власти, проректоры, курирующие вопросы международного сотрудничества, академической мобильности и центров развития карьеры, а также руководители и сотрудники международных служб и центров развития карьеры.

Работу конференции открыл круглый стол «Содействие трудоустройству выпускников в современных условиях», в котором в том числе приняли участие студенты НГУ. Во время открытого диалога студенты рассказали о своем опыте взаимодействия с ЦРК НГУ и совместных проектах, о своих карьерных целях, поделились опытом составления своего первого резюме и внесли предложения по развитию Центров карьеры вузов страны и платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.

Бумбанда Пама Гондран Альмега. — Я создавал резюме на hh.ru более трех лет, но не получал приглашения от компании. Только после Дня карьеры, организованного Центром, сразу же получил предложение от местной компании, которая присутствовала на мероприятии. Я благодарен за эту возможность, которую дал мне Центр, но мне кажется, он может делать еще больше, особенно для иностранных студентов. Например, организовывать информационные встречи с компаниями, где Центр будет информировать их о последних законах, касающихся работы иностранных студентов. Я заметил, что многие работодатели недостаточно информированы об этих законах, поэтому не хотят брать иностранных студентов на стажировку или даже на работу, даже если он говорит по-русски. — Мое первое знакомство с Центром развития карьеры НГУ произошло, когда я получил письмо от Центра о поездке в Москву на конференцию «Построить свою карьеру». ЦРК всегда помогает студентам хорошо подготовить резюме и работает над вопросом трудоустройства иностранных студентов нашего университета. Лично я получаю из Центра уведомления о предложениях работы или стажировки по моей специальности, — поделился опытом взаимодействия с ЦРК НГУ студент 2 курса магистратуры Факультета информационных технологий НГУ .

На следующий день представители центров развития карьеры и международных служб встретились на пленарном заседании, где с приветственным словом выступил ректор НГУ Михаил Федорук. Он подчеркнул важность глубокого погружения и включенности вуза в вопросы трудоустройства выпускников и рассказал о задачах и перспективах работы с иностранными студентами. На пленарном заседании также обсудили карьерные возможности иностранных студентов, какие тренды сейчас на рынке, как организовать международную деятельность в современных условиях и многое другое.

— Я поделился с коллегами опытом взаимодействия с выпускниками на примере Ассоциации выпускников «Союз НГУ». Рассказал про то, как мы взаимодействуем, какие у нас в этом направлении есть проекты. Например, это программа «Наставничество», где выпускники НГУ становятся менторами для нынешних студентов и помогают им прокачать soft skills, решить индивидуальные задачи, а также составить план действий на ближайшие 5 лет. Также рассказал про проект «Спасибо, что учили», в рамках которого выпускники разных лет из ФМШ и НГУ, живущие в разных точках мира, объединяются, чтобы поздравить преподавателей с Новым годом, — рассказал о своем докладе член Правления Союза НГУ, член рабочей группы по разработке методических рекомендаций вузам по работе с выпускниками (г. Новосибирск) Александр Наливкин. — Пленарное заседание прошло хорошо. Люди не стеснялись и открыто говорили про проблемы, которые существуют в экспорте российского образования, о сложностях, с которыми они сталкиваются при работе с иностранными студентами в России и привлечением их к нам. Здорово было поделиться опытом с коллегами из разных вузов. Было много полезной информации, а это значит, что всегда есть, куда расти.

Завершилось мероприятие конференцией «Построение необходимого профиля компетенций молодых специалистов. Центры компетенций», на которой эксперты обсудили перспективы трансформации вузовских центров карьеры, развитие у студентов востребованных компетенций, формирование карьерной среды в вузах, а также проблематику трудоустройства молодых специалистов в регионах. Подводя итоги, участники отметили важность проведения подобных мероприятий на регулярной основе, а также наметили перспективы дальнейшей работы на следующий год.

