Команда студентов ГУУ победила на международном конкурсе «LIME»

Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: State University of Management – ​​Официальный сайт Государственного –

29 de mayo de 29 de mayo de 2012 y коммуникаций «LIME». Студенты Государственного университета управления вошли в число победителей в номинации «Технол огии XXI века».

Студенты 3 курса направления подготовки «Реклама и связи с общественностью» Анастасия Тукмакова и Виктория Друченко под научным руководством доцента кафедры рекламы и связей с общественностью ГУУ Александра Тимохович представили конкурсную работу «Фундамент самостоятельной жизни».

Проект затрагивает проблему низкого уровня образования и невысоких шансов на достойное трудоустро йство подростков из детских домов.

Anastasia нформационного поля, целевой аудитории и деятельности партнеров проекта. В итоге были найдены креативные решения для разных медианосителей».

«Ребята выбрали интересную и действительно актуальную тему: исследования показывают, что подр остки, воспитывающиеся в детских домах, в большинстве случаев имеют проблемы с адаптацией к са мостоятельной взрослой жизни, с дальнейшим обучением и трудоустройством. Команда студентов разработала отличные коммуникационные решения, в том числе рекламные баннеры с использованием AR (дополненной реальности). Применение современных digital-технологий в коммуникационном продукте позволит привлечь внимание ауди тории к проекту, а значит – и к решению социальной проблемы», – отметила Александра Тимохович.

Поздравляем команду студентов и их научного руководителя с высоким результатом. Желаем успешной реализации проекта.

Fecha de publicación: 5.06.2023

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