Китайский маршрут: итоги визита ректора СПбПУ А.И. Рудского в КНР

С 29 мая по 3 июня большая делегация Политеха во главе с ректором А. И. Рудским посетила Китайскую Народную Республику. Итогом визита стало подписание масштабных договоров и соглашений. Поездка в Китай официальной делегации СПбПУ является развитием и продолжением правительственного визита в КНР премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Визит нацелен на выполнение соответствующих поручений по развитию научно-технического сотрудничества между Россией и Китаем.

Трехсторонний договор о создании научно-образовательного центра «Умные материалы и интеллектуальные технологии» в городе Ханчжоу на базе научно-исследовательского института ETRI был подписан 29-го мая Политехом, Чжецзянским китайско-российским инженерно-технологическим исследовательским институтом и Правительством города Ханчжоу провинции Чжэцзян. Подписание соглашения подразумевает долгосрочное устойчивое сотрудничество ведущих организаций РФ и КНР, соответствует общей стратегии развития российско-китайских научно-технических связей и находится в контексте выполнения поручений Правительства России. В рамках документа до 2025 года планируется запуск новых образовательных программ и переподготовки кадров в области аддитивных и передовых производственных технологий.

В ходе переговоров коллеги из города Ханчжоу поддержали проект, предложенный Санкт-Петербургским политехническим университетом по применению аддитивных технологий в медицине, в частности в области протезирования. Политех имеет опыт практического внедрения таких технологий, и китайские коллеги высоко оценили уровень компетенций политехников и потенциал таких научно-технических разработок , — отметил ректор СПбПУ академик РАН Андрей Рудской.

Первый секретарь партии, начальник организационного отдела района Юйхан господин Чжан Ли отметил долгосрочные партнерские связи и широкий опыт взаимодействия между СПбПУ и организациями провинции Чжэцзян, высказал признательность за активное участие СПбПУ в научно-технической жизни региона.

30 мая делегация во главе с ректором посетили и провели переговоры с ректором Чжэцзянского Технического Университета (ZTU) профессор Ли Сяонянь. В ходе первого визита руководители определили стратегию по развитию двухсторонних отношений, отметили важность и необходимость сотрудничества в области совместной подготовки кадров, выполнения совместных НИР и ОКР при поддержке двухсторонних международных программ РФ — КНР. Руководители обсудили возможность внедрения программ по подготовке магистров и аспирантов, особо отметили важность развития инженерных специальностей реального сектора экономики с вовлечением в данный процесс предприятий РФ и КНР. Также принято решение о подписании в этом году соглашения по подготовке магистров в области аддитивных технологий с привлечением в качестве индустриального партнера на территории КНР компании ETRI.

Во второй половине дня 30 мая 2023, делегация СПбПУ посетила давнего стратегического партнера — Чжэцзянский Университет. В декабре 2022 года на пост ректора Чжэцзянского Университета был избран профессор Ду Цзянфэн, академик Китайской Академии наук. Коллеги вспомнили исторические и культурные аспекты давнего сотрудничества китайских и российских ВУЗов, при этом ректор Чжэцзянского Университета отметил огромный вклад ученых СПбПУ в физические науки, упомянув великих политехников Курчатова, Ландау и Семенова. А.И. Рудской отметил стабильный рост в обмене студентами между СПбПУ и Чжэцзянским Университетом, а также рост совместной публикационной активности. Руководители университетов договорились о наращивании совместных программ подготовки кадров по направлениям инженерных наук. Ректор Чжэцзянского Университета вышел с предложением о разработке программ магистратуры по этим направлениям. СПбПУ и Чжэцзянский университет являются партнерами с 2004 года, а стратегическими с 2015. Установлены прочные научные связи по направлениям биомедицина, энергетика, физическая электроника, по результатам за последние годы издано 10 совместных публикаций. Высокий уровень студенческой мобильности — с 2017 года более 850 студентов Чжэцзянского университета прошли обучения на различных программах СПбПУ. В 2018 году оркестр магистров и аспирантов Чжэцзянского университета выступил на сцене Белого зала СПбПУ.

На следующий день делегация Политеха отправилась в совместный российско-китайский научно-образовательный центр «ETRI» в городе г. Ханджоу, который возглавляет выпускник СПбПУ Ван Циншен. Руководители провели рабочее совещание, определили стратегию по развитию двухсторонних отношений, отметили важность и необходимость сотрудничества в области совместной подготовки кадров. Также они обсудили возможность внедрения программ по подготовке магистров на безе центра «ETRI». Андрей Иванович отметил высокую оснащенность центра высокотехнологичным оборудованием и отличные условия для деятельности сотрудников российско-китайского совместного центра. Во второй половине дня 31 мая делегация переехала в г. Чансин и посетила российско-китайский центр NEMTRI.

Горжусь нашими выпускниками, которые после обучения в Политехе становятся настоящими послами науки и технологий во всем мире. Мы посетили совместные российско-китайские центры ETRI в Ханджоу и NEMTRI в Чансине, которые возглавляет выпускник Политеха Ван Циншен. Впечатляет размах созданных в NEMTRI научно-исследовательских лабораторий и производства безопасных полимерных литий-ионных аккумуляторов , — подытожил итоги встречи Андрей Рудской.

Лаборатории и производства в центре NEMTRI на сегодняшний день являются передовыми в области негорючих химических источников тока. Ректор СПбПУ также тепло поблагодарил генерального директора NEMTRI Ван Циншена за активное продвижение Политеха на рынке КНР.

1-го июня состоялось поистине знаковое событие. Было подписано соглашение о создании Научно-образовательного центра «Аддитивные технологии» между Политехом, Zhejiang Cahngxing CHN-RUS New Energy and Material Technology Research Institute Co., ltd и Правительством города Чансин провинции Чжэцзян. Целью создания НОЦ является объединение возможностей, ресурсов и интеллектуального потенциала сторон для развития и внедрения передовых производственных технологий, а также подготовки специалистов в области передовых производственных технологий. По словам А.И. Рудского, объединив возможности, ресурсы и интеллектуальный потенциал всех участников НОЦ, можно внедрять новые передовые производственные технологии и готовить высококлассных специалистов в этой области. В этот же день ректор СПбПУ принял участие в конференции, посвященной дня науки и техники в г. Чансин и выступил с докладом.

В марте 2023 года председатель КНР Си и президент РФ Владимир Путин встретились и подписали несколько совместных деклараций о продвижении сотрудничества во многих областях деятельности государств, исходя из принципов добрососедства, дружбы и взаимовыгодных условий. Очень важно, что наша совместная деятельность в г. Чансин вносит своей вклад в расширение всестороннего стратегического взаимодействия и партнерство между Россией и Китаем , — сказал ректор СПбПУ, выступая на конференции.

После выступления А.И. Рудской провел рабочую встречу с секретарем правящей партии КНР г. Чансин Ди Джонгпинг. В ходе общения секретарь отметила неоценимый вклад СПбПУ в развитие науки и техники г. Чансин, а также поблагодарила А.И. Рудского за активное участие в реализации проектов связанных с привлечением молодых талантов в г. Чансин. Андрей Иванович поблагодарил секретаря за прием и за поддержку в развитии двухсторонних отношений между РФ и КНР.

2 июня было запланировано посещение двух производственных компаний. Первой стала знаменитая Geely. Это ведущий производитель легковых автомобилей в КНР. Бренд, который прочно занял свою нишу на рынке России. На фабрике в г. Чансин собирается 400 000 машин в год. Ректор прокатился на новом автомобиле, отметив комфорт и эргономику машины. С руководством фабрики обсудили необходимость в подготовке кадров в области робототехники и ремонтных технологий штамповой оснастки.

Вторая компания SIAMC является ведущем производителем изделий из графита, начиная от атомной промышленности (электроды для ядерных электростанций), заканчивая небольшими изделиями для электротехники. Российская делегация посетили материаловедческие лаборатории, где разрабатывают новые составы и углеродные композиты.

Сотрудничество с Китайской народной республикой — один из ключевых векторов международного сотрудничества СПбПУ. Сейчас партнерами Политеха являются более 50 университетов и несколько десятков компаний Китая. Наиболее активно развивается сотрудничество со стратегическими партнерами: Университетом Цинхуа (Tsinghua University) и Чжецзянским университетом (Zhejiang University). Также СПбПУ тесно работает с Политехническим университетом Гонконга (Hong Kong Polytechnic University), Университетом Сиань Цзяотун (Xi’an Jiaotong University), Цзянсуским педагогическим университетом (Jiangsu Normal University); Ланьчжоу университетом экономики и финансов (Lanzhou University of Finance and Economics).

В Политехе учатся более 2150 студентов и аспирантов из КНР на общеобразовательных программах (в том числе 73 аспиранта). В апреле 2016 года создано Представительство нашего университета в городе Шанхай — первое представительство российского вуза в Китае.

