5 июня – День прорыва морской минной блокады Ленинграда.

В этот день 5 июня 1946 г. в Финском заливе среди минных полей был проложен первый безопасный путь в Балтийское море. Гидрографический отдел Краснознамённого Балтийского флота ВМФ СССР оповестил мореплавателей об открытии плавания по Большому корабельному фарватеру от Кронштадта до фарватера Таллин – Хельсинки. На полную мощность вновь заработал Ленинградский морской порт. Переживший страшные испытания город возвращался к мирной жизни.

Перед тем, как открыть фарватер, по нему прошли четыре дивизиона тральщиков. (Тральщик – это корабль специального назначения, задачей которого является поиск, обнаружение и уничтожение морских мин и проводка кораблей (судов) через минные заграждения.)

Работы по разминированию Финского залива, начавшиеся осенью 1944 г., закончились в начале июня 1946 г. Работы по полному разминированию продолжались до 1963 г.

