Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

26 мая представитель Центра социально-экономических и политических проблем Китая ГУУ Олег Тимофеев выступил в качестве модератора круглого стола «Перспективы российско-китайских взаимоотношений», состоявшегося в рамках международного форума АмурЭкспоФорум 2023 в Благовещенске.

В мероприятии также приняли участие доцент кафедры востоковедения Института международных исследований Иван Зуенко; председатель Амурского регионального отделения Межрегиональной общественной организации «Общество российско-китайской дружбы» Борис Белобородов; представитель Института востоковедения РАН, вице-председатель Исследовательского комитета по политической власти Международной ассоциации политических наук Алина Владимирова; директор Центра русского языка Сычуаньского университета иностранных языков Ян Цзюнь; преподаватель Института экономики и менеджмента Хэйхэского университета Ма Гоцян.

Участники круглого стола с китайской стороны отмечали, что сегодняшняя геополитическая обстановка отчасти создает дополнительную благоприятную среду для развития отношений России с Китаем, к примеру, в течение последнего года заметно активизировалось двустороннее военно-техническое сотрудничество.

Помимо китайского направления участники встречи обсудили значительный потенциал сотрудничества России с другими странами и регионами мира. Например, собравшиеся согласились, что в соответствии с эконометрическими параметрами для России наиболее выгодно присоединение Аргентины к группе БРИКС. Кроме того, был дан подробный анализ преимуществ развития отношений с малыми островными государствами Южной Пасифики, в том числе в таких сферах как добыча минерального сырья, сельское хозяйство, рыболовство, образование, туризм, СМИ.

Представитель ГУУ подвел итоги обсуждения, отметив наличие диспропорций в российско-китайском торгово-экономическом сотрудничестве, в связи с чем было предложено: перейти от межотраслевой к внутрипромышленной модели двусторонней торговли, продолжить оптимизацию и строительство российско-китайских морских и сухопутных логистических маршрутов, в скорейшие сроки реализовать решения российско-китайской Межправкомиссии об углублении сотрудничества в области сельского хозяйства, развивать энергетическое сотрудничество, в том числе в сфере низкоуглеродной энергетики, ускорить развитие торговли услугами и в кратчайшие сроки рассмотреть восстановление безвизового режима в приграничных регионах.

Следует отметить, что еще в 1989 году Олег Тимофеев был назначен заведующим кафедрой китаеведения Благовещенского государственного педагогического университета, в 2009 году проходил стажировку в США (Kennan Institute, Woodrow Wilson International Center for Scholars, Washington, DC), неоднократно выступал на международных научных конференциях в России, КНР, США, Японии, Германии, Бразилии, Испании, Польше, Чехии, Словении и Украине по вопросам российско-китайских отношений.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI