Голосование за лучший дизайн банковской карты ГУУ

1 июня 2023 года завершился приём работ на конкурс по созданию дизайна банковской карты для будущих первокурсников нашего университета.

Как и было обещано, работы выставляются на всеобщее онлайн голосование. Варианты, получившие наибольшее количество голосов, будут отправлены на комиссию, состоящую из представителей «Сбербанка» и руководства ГУУ. Она и определит победителя конкурса.

Голосование доступно по ссылке до 10 июня.

