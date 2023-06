В Академии информатики для школьников завершился сезон

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого среди разнообразных программ есть такие, которое предназначены для школьников. Реализует их Высшая инженерная школа Дирекции непрерывного образования и маркетинговых коммуникаций (ДНОиМК). В этом году Академию информатики для школьников окончили три тысячи человек.

С 2004 года Высшая инженерная школа реализует программу дополнительного образования «Академия информатики для школьников» (АИШ). Она посвящена самым актуальным направлениям информационных технологий. В зависимости от возраста школьники изучают основы компьютерной грамотности, информатику, программирование, математику, веб-технологии, дизайн и 3D-моделирование, сети, робототехнику, космические технологии. Опытные педагоги обучают детей сложным технологиям на доступном уровне, понятным языком, с интересными примерами.

В этом году Академию информатики для школьников окончили три тысячи детей. Самые младшие ученики знакомились с компьютером, учились создавать и сохранять файлы, работать в текстовых и графических редакторах. Старшие постигали азы программирования, изучали сетевые технологии, дизайн и 3D-моделирование, создавали сайты и веб-приложения. В течение учебного года педагоги запустили обучение по 16 новым программам, некоторые курсы обновились.

В осеннем семестре Политех стал участником государственного проекта «Код будущего». Академия информатики реализовывала курсы по программированию на популярных языках С#, Python и JavaScript. 200 школьников бесплатно получили знания и навыки, которые пригодятся в подготовке к государственным экзаменам, в олимпиадах и хакатонах, в разработке учебного проекта. Ученики, которые успешно завершили обучение по проекту, получили сертификат и пять дополнительных баллов к ЕГЭ при поступлении в вуз.

В весеннем семестре ученики Алексей Паршин, Никита Воропаев, Егор Парубчишин и преподаватель АИШ Андрей Черненький приняли участие ХVI Международных юношеских научных чтениях им. С. П. Королева в Верхней Пышме Свердловской области. Мероприятие проводится при поддержке правительства РФ, «Роскосмоса», Русского географического общества, Всемирного фонда защиты дикой природы (WWF). Ученики АИШ представили проекты орбитальных станций и программного обеспечения для дистанционного зондирования Земли. Алексея Паршина и Никиту Воропаева наградили дипломами номинантов и ценными подарками.

На протяжении учебного года педагоги Академии информатики традиционно проводят внеклассные мероприятия. В университетском парке прошёл «Политех-квест» — интеллектуальная игра, в которой участники должны пройти максимальное количество контрольных пунктов и разгадать спрятанные загадки. В 11 корпусе на базе Академии информатики состоялось открытое командное соревнование для детей и взрослых «КРОСС». Участники получили два компьютера и за 90 минут отвечали на вопросы. Зимние каникулы — это время Олимпиады по зимнему программированию «Биатлон». Соревнование проходило в онлайн-режиме в два этапа: «Лыжня» и «Стрельбище».

Педагоги проводят и мероприятия, которые позволяют участникам заработать пять дополнительных баллов к ЕГЭ при поступлении в Политех. Заветный бонус получают призёры очного этапа олимпиады по неформальному программированию «Мартовские КИТы». В этом году соревнование юных разработчиков прошло в весенние каникулы. Девяти участникам присудили по пять дополнительных баллов.

Ученики проявляют себя не только на внутренних мероприятиях. В этом году шесть слушателей Академии стали призёрами престижной Политехнической олимпиады по информатике. Все они провели в АИШ не один семестр.

29 мая начала работу Летняя школа — городской лагерь с обучением. Программы предназначены для школьников, окончивших 4 класс и старше, и посвящены информационным технологиям: программированию, веб-разработке, дизайну, информатике, интернет-маркетингу, 3D-моделированию, робототехнике, анимации и мультипликации. Каждый день проходят занятия (четыре академических часа), предоставляется питание, прогулки и игры под присмотром опытных педагогов. Ребёнок может провести две недели в Политехе с пользой и завести новых друзей.

Летние интенсивы подойдут детям, которые перешли в 8 класс и старше. Занятия на курсах проходят каждый будний день по два или четыре академических часа. Это уникальная возможность пройти программу обучения за две с половиной недели вместо пяти месяцев. В зависимости от выбранного курса школьники знакомятся с языком программирования, подтягивают знания по математике, учатся создавать сайты, погружаются в творческий мир дизайна или 3D-моделирования.

Обучение в Летних школах и на интенсивах проходят в три волны и начинаются 29 мая, 19 июня, 7 августа. На сайте Академии можно подробно ознакомиться с программами Летней школы и осеннего семестра, набор на которые уже начался.

По всем программам предусмотрены различные социальные скидки, а для работников Политеха действует уникальная скидка в размере 20%.

